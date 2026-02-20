Live TV

Şeful departamentului Sport de la Rai a demisionat după gafele făcute în timp ce comenta ceremonia de deschidere a JO de iarnă

Rai, press conference to present the XXV Olympic Winter Games Milan Cortina
Paolo Petrecca, directorul Rai Sport. Foto: Profimedia

Paolo Petrecca, şeful departamentului sport din cadrul televiziunii publice italiene Rai, a demisionat din funcţie după o serie de greşeli făcute în timpul comentariului ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina de pe stadionul San Siro, care au provocat proteste în rândul jurnaliștilor, relatează The Guardian.

Paolo Petrecca, numit director al Rai Sport anul trecut, și-a prezentat demisia joi, după o ședință a consiliului de administrație, a confirmat o sursă din cadrul Rai.

Controversa a fost exploatată de membrii opoziției italiene, care au calificat numirea sa ca un exemplu de prioritizare a afilierii politice în detrimentul meritelor la postul de televiziune pe care l-au acuzat de părtinire de dreapta din cauza loialității lui Petrecca față de guvernul Giorgia Meloni.

După ceremonia desfăşurată în urmă cu două săptămâni, sindicatele staţiei publice au descris comentariul lui Petrecca drept ”stânjenitor” şi au ameninţat că intră în grevă.

Jurnalistul italian nu a putut să recunoască o serie de personalităţi publice la ceremonia de deschidere. Spre exemplu, Petrecca a încurcat-o pe vedeta pop Mariah Carey cu actriţa italiană Matilda De Angelis.

El a greşit când a făcut trimitere la preşedinta Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, care stătea lângă preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, spunând că este fiica şefului statului italian.

Când delegaţia Braziliei a intrat pe stadion, el a făcut remarci nepotrivite cu trimitere la componenţii acesteia.

Petrecca l-a înlocuit pe comentatorul desemnat al ceremoniei, acuzat de o presupusă indiscreţie.

Petrecca condusese anterior canalul de ştiri Rai24 și este considerat un susţinător al premierului italian Giorgia Meloni.

CDR, sindicatul intern care reprezintă jurnaliștii Rai, a declarat anterior că membrii săi erau „jenati” de comentariile lui Petrecca.

Ziarul Corriere della Sera a relatat că Petrecca va demisiona la sfârșitul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, care se încheie duminică la Verona, și va fi înlocuit de Marco Lollobrigida, unul dintre prezentatorii sportivi consacrați ai postului de televiziune.

„Demisia lui Petrecca de la Rai Sport era necesară, dar vine prea târziu”, a declarat Stefano Graziano, politician al Partidului Democrat de centru-stânga, membru al comitetului parlamentar de supraveghere al Rai.

Graziano a afirmat că Petrecca era un „simbol” al ceea ce el a numit „TeleMeloni”.

El a adăugat: „Această abordare a slăbit în cele din urmă autoritatea industriei de știri și, în general, a întregului sistem Rai. Acum este nevoie de o schimbare radicală.”

Într-o acțiune fără precedent în 2024, prezentatorii de știri de pe cele trei canale principale de televiziune ale Rai au citit o declarație a sindicatului în care condamnau administrația Meloni pentru că „a transformat Rai într-un megafon al guvernului”.

Înainte de a ajunge la putere în octombrie 2022, Meloni a acuzat adesea Rai de părtinire de stânga.

