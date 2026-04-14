Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, i-a primit pe ambasadorii israelian şi libanez pentru primele discuţii directe după decenii

marco ruzio alaturi de consilieri di ambasadorii israelian si libanez in sua
Marco Rubio alături de consilierii săi și de ambasadorii Israelului și Libanului în SUA. Foto: Profimedia

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, i-a primit marţi pe ambasadorii israelian şi libanez pentru primele discuţii directe de pace din ultimele decenii, relatează AFP.

Întâlnirea, care are loc la Departamentul de Stat al SUA, îi include pe ambasadorul israelian Yechiel Leiter şi pe ambasadoarea libaneză Nada Hamadeh Moawad, precum şi pe ambasadorul SUA în Liban, Michel Issa.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că discuţiile dintre Israel şi Liban de la Washington reprezintă o oportunitate istorică şi că, deşi nu toate problemele vor fi rezolvate în următoarele ore, speră ca părţile să înceapă să facă progrese.

Încă înainte de întâlnire, gruparea pro-iraniană Hezbollah, care nu este reprezentată, a respins organizarea acestor discuţii, notează AFP, citată de News.ro.

De altfel, armata israeliană a declarat că se aşteaptă la o „intensificare” a atacurilor cu rachete ale mişcării islamiste pro-iraniene Hezbollah asupra Israelului, în momentul în care oficiali israelieni şi libanezi se întâlnesc la Washington pentru negocieri de pace.

Forţele israeliene şi Hezbollah sunt angajate în lupte acerbe în sudul Libanului, după ce mişcarea şiită a lansat atacuri ca răspuns la loviturile comune efectuate de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului pe 28 februarie.

Preşedintele libanez Joseph Aoun şi-a exprimat speranţa că negocierile cu Israelul de la Washington vor marca „începutul sfârşitului suferinţei libanezilor”, după câteva săptămâni de război între Israel şi Hezbollah.

„Sper că întâlnirea de la Washington (...) va marca începutul sfârşitului suferinţei libanezilor în general şi a locuitorilor din sud în special”, a declarat liderul libanez într-un comunicat, cu puţin timp înainte de începerea primelor negocieri directe dintre Israel şi Liban de la izbucnirea războiului, pe 2 martie.

„Stabilitatea nu va fi restabilită în sudul (Libanului) dacă Israelul continuă să ocupe teritorii acolo”, a spus el, adăugând: „singura soluţie este ca armata libaneză să fie redesfăşurată până la frontierele recunoscute de comunitatea internaţională şi să fie singura responsabilă pentru securitatea zonei şi a locuitorilor săi, fără parteneriat cu nimeni”.

Editor : Liviu Cojan

