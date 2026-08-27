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Şeful diplomaţiei chineze evocă riscuri şi provocări în relaţiile cu SUA. „Vom lua toate măsurile necesare pentru apărarea intereselor”

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Wang Yi
Wang Yi, mnistrul chinez de externe. Foto: Profimedia
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Şeful diplomaţiei chineze Wang Yi a evocat probleme în relaţiile cu Statele Unite, afirmând că există riscuri şi provocări în pofida faptului că îmbunătăţirea legăturilor între Washington şi Beijing aduce beneficii ambelor popoare, relatează joi dpa.

Wang a făcut aceste comentarii în timpul unei întâlniri avute miercuri, la Beijing, cu David Perdue, ambasadorul desemnat de preşedintele american Donald Trump.

Demnitarul chinez s-a pronunţat pentru punerea în practică a acordurilor convenite de liderii celor două ţări, pentru gestionarea corespunzătoare a diferendelor de opinie şi pentru înlăturarea perturbărilor în schimburile la nivel înalt, potrivit unui comunicat al MAE chinez.

Întâlnirea a avut loc la doar câteva zile după ce Statele Unite au ameninţat că va impune sancţiuni partenerilor comerciali ai Iranului. China este considerată drept principalul cumpărător de petrol brut iranian.

În urmă cu două zile, China a avertizat că va face totul pentru a-şi „apăra ferm” interesele, după ce guvernul american şi-a exprimat intenţia de a tăia resursele economice ale Iranului şi a ameninţat ţările care vor continua să sprijine Teheranul.

„Presiunile maximale exercitate în cadrul unui război economic nu reglează cu nimic problemele. Ele nu fac decât să înteţească tensiunile şi conflictele, să provoace efecte de contagiune, să destabilizeze ordinea economică şi financiară mondială şi să aducă atingere drepturilor şi intereselor legitime ale altor ţări”, a afirmat marţi Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez.

„China va lua toate măsurile necesare pentru a-şi apăra ferm drepturile şi interesele”, a subliniat reprezentantul diplomaţiei chineze.

Deocamdată Washingtonul nu a adoptat sancţiuni care să vizeze băncile chineze, măsură ce ar putea crea fricţiuni înaintea vizitei preşedintelui Xi Jinping în SUA, ce va avea loc în septembrie. Invitaţia a fost adresată de preşedintele Donald Trump în luna mai, când acesta a vizitat Beijingul.

Editor : Sebastian Eduard

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