Șeful diplomației de la Teheran: SUA nu au cerut Iranului «zero îmbogăţire» a uraniului”

Data actualizării: Data publicării:
drapele sua si iranului
Foto: GettyImages

Statele Unite nu au cerut Iranului să renunţe la îmbogăţirea uraniului în cursul negocierilor de marţi, în apropiere de Geneva, mediate de către Oman, dezvăluie ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează AFP.

„Noi nu am propus nicio suspendare, iar Statele Unite n-au cerut «zero îmbogăţire»”, declară într-un interviu acordat postului american MSNBC, difuzat vineri, ministrul iranian.

Preşedintele american Donald Trump a cerut în mai multe rânduri o interdicţie totală a îmbogăţirii uraniului de către Iran, notează AFP, citată de News.ro.

Teheranul consideră această cerinţă drept o încălcare a unei linii roşii în orice negocieri în dosarul nuclear.

Editor : Liviu Cojan

