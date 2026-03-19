Șeful diplomației din Oman îndeamnă la negocieri cu Iranul. „Nu există niciun scenariu în care SUA să obțină ceea ce își doresc”

Badr Al-Busaidi, ministrul de Externe din Oman. Foto: Profimedia
„Implicare nedorită" „Interesele Israelului nu corespund cu interesele SUA" Dificila revenire la diplomație

Ministrul de Externe al Omanului, Badr Al-Busaidi, a declarat că Statele Unite s-au lăsat atrase într-un război împotriva Iranului care nu este în interesele lor naționale și din care nici Washingtonul, nici Israelul nu vor putea ieși victorioși, potrivit unui articol de opinie publicat în The Economist, citat de Ukrainskaia Pravda.

Într-un articol de opinie publicat în The Economist, Badr Albusaidi, care a mediat cele mai recente negocieri nucleare indirecte dintre Washington și Teheran, a afirmat că SUA au comis „cea mai mare eroare de calcul” permițându-și să fie antrenate în acest conflict.

„Implicare nedorită”

„De două ori în nouă luni, Statele Unite și Iranul au fost la un pas de a ajunge la un acord concret cu privire la cea mai spinoasă problemă care îi desparte: programul nuclear al Iranului și temerile americane că acesta ar putea fi un program de înarmare. Așadar, a fost un șoc, dar nu o surpriză, când, pe 28 februarie – la doar câteva ore după ultimele și cele mai substanțiale discuții –, Israelul și Statele Unite au lansat din nou un atac militar ilegal împotriva păcii care, pentru scurt timp, părea cu adevărat posibilă”, scrie șeful diplomației din Oman.

Ministrul de Externe al Omanului a făcut apel la aliații SUA să ajute la ieșirea din „o implicare nedorită” în Iran, susținând că Washingtonul a cedat controlul asupra propriei politici externe.

„Cea mai mare greșeală de calcul a administrației americane, desigur, a fost că s-a lăsat atrasă în acest război. Acesta nu este războiul Americii și nu există niciun scenariu plauzibil în care atât Israelul, cât și America să obțină ceea ce își doresc de la el”, a spus acesta.

„Este un adevăr inconfortabil de spus, pentru că arată cât de mult a pierdut America controlul asupra propriei politici externe. Dar trebuie spus”, a adăugat el.

„Interesele Israelului nu corespund cu interesele SUA”

Potrivit acestuia, interesele Israelului, care urmărește să răstoarne regimul de la Teheran, nu coincid cu interesele Statelor Unite și ale poporului american. Al-Busaidi a menționat că atingerea obiectivelor Israelului ar necesita o campanie militară prelungită care să implice forțele terestre americane, ceea ce ar deschide un nou front în „războaie fără sfârșit”.

Făcând apel la prietenii Washingtonului să intervină, el a spus că acest lucru presupune recunoașterea „măsurii în care America și-a pierdut controlul asupra propriei politici externe”.

Albusaidi a descris atacurile de represalii ale Iranului împotriva țărilor din Golf care găzduiesc baze americane ca fiind o reacție „inevitabilă, deși profund regretabilă” la un război conceput în mod explicit „pentru a-l anihila”, afirmând că aceasta era „probabil singura opțiune rațională la dispoziția conducerii iraniene”.

El a subliniat, de asemenea, întreruperea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz ca o consecință previzibilă, avertizând că aceasta determină creșterea prețurilor la energie și amenință cu o recesiune profundă.

„Dacă acest lucru nu a fost anticipat de arhitecții acestui război, a fost cu siguranță o greșeală gravă de calcul”, a scris el.

Dificila revenire la diplomație

În ceea ce privește diplomația, Albusaidi s-a arătat pesimist, afirmând că ar fi „cu siguranță dificil” pentru liderii iranieni să revină la negocieri cu o administrație care a trecut de două ori de la negocieri la bombardamente și asasinate.

„Dar calea de ieșire din război, oricât de greu ar fi pentru ambele părți să o urmeze, ar putea trece tocmai prin această reluare”, a scris el.
Atacurile SUA-Israel asupra Iranului au început pe 28 februarie și, potrivit rapoartelor, au ucis până acum aproximativ 1.300 de persoane, inclusiv pe liderul suprem de atunci, ayatollahul Ali Khamenei

Pentru a rezolva criza, el a cerut Statelor Unite și Iranului să revină la negocieri. Diplomatul a sugerat combinarea acestora cu dezvoltarea unui acord regional mai amplu privind neagresiunea și controlul tehnologiei nucleare.

Anterior, secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Levitt, a relatat că Operațiunea Epic Fury are patru obiective clar definite. Primul este distrugerea completă a capacităților Iranului de a produce și desfășura rachete balistice. Al doilea este eliminarea Marinei Iraniene.

Al treilea obiectiv este neutralizarea grupărilor teroriste care operează cu sprijinul Teheranului, astfel încât acestea să nu poată destabiliza Orientul Mijlociu. Al patrulea obiectiv este de a oferi garanții de 100% că Iranul nu va deține niciodată arme nucleare.

