Șeful diplomației estoniene cere sancțiuni mai severe împotriva Rusiei: „Moscova recurge la teroare. Presiunea trebuie intensificată”

Ministrul estonian al Afacerilor Externe, Margus Tsahkna, a solicitat intensificarea sancțiunilor internaționale și continuarea izolării strategice a Rusiei, în urma unui atac masiv cu rachete balistice asupra Kievului, relatează Kyiv Post.

Într-o declarație publicată pe X duminică, 19 iulie, Tsahkna a condamnat atacul, în cadrul căruia au fost lansate aproximativ 40 de rachete balistice.

„Moscova recurge la teroare atunci când își dă seama că avantajele strategice obținute prin alte mijloace îi scapă din mâini”, a declarat șeful diplomației estoniene. „Tocmai de aceea, izolarea Rusiei nu poate fi întreruptă nici măcar pentru o clipă”.

Tsahkna a subliniat că presiunea internațională trebuie să se intensifice pentru a preveni noi atacuri.

„Presiunea trebuie intensificată. Sancțiunile trebuie înăsprite. Numai o izolare strategică fermă și continuă poate face cu adevărat imposibil ca” Putin „să continue această campanie de teroare”, a scris el, adăugând că „trebuie să se urmărească tragerea la răspundere pentru aceste crime în cei mai fermi termeni posibili”.

Declarațiile ministrului estonian au venit în urma unui bombardament intens care a avut loc în timpul nopții. Forțele ruse au lansat 41 de rachete balistice – inclusiv de tipurile Iskander-M, Zircon și S-400 – asupra Kievului, într-un interval de 40 de minute.

Acesta este cel mai mare număr de rachete balistice utilizate într-un singur atac împotriva capitalei de la începutul războiului pe scară largă declanșat de Rusia. Loviturile și resturile rezultate au provocat incendii și daune structurale în districtele Desnianskyi, Dniprovskyi, Shevchenkivskyi, Sviatoshynskyi și Solomianskyi.

Serviciul de Urgență al Statului (DSNS) din Kiev a confirmat un deces și 17 răniți, precizând că operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare în mai multe locații.

În districtul Shevchenkivskyi, echipele de intervenție de urgență au stins incendiile care au cuprins vehicule și o clădire cu trei etaje și au localizat un incendiu într-o clădire nerezidențială. Echipele de intervenție au recuperat cadavrul persoanei decedate în acest district și au desfășurat operațiuni pentru a elibera persoanele blocate sub dărâmături.

În districtul Solomianskyi, fragmente de rachetă au căzut în apropierea unui bloc de locuințe cu nouă etaje, spărgând geamurile. Pompierii au intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit într-o clădire de birouri, iar alte incendii izbucnite în clădiri rezidențiale și nerezidențiale au fost, de asemenea, stinse.

În districtul Sviatoshynskyi, echipele de intervenție au stins un incendiu izbucnit pe acoperișul unei clădiri rezidențiale private și au salvat patru locatari. În districtul Desnianskyi, au fost localizate incendii la două clădiri nerezidențiale. În districtul Dniprovskyi, s-au înregistrat incendii care au afectat vehicule, o clădire nerezidențială și un cămin.

Administrația de Stat a orașului Kiev a informat că atacul a avariat vestibulul de la suprafață al stației de metrou Lukianivska. Stația a fost închisă temporar.

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Editor : A.M.G.