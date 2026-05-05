Șeful diplomației iraniene se duce la Beijing, înainte de întâlnirea pe care Trump o are cu Xi Jinping

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, se va deplasa marţi la Beijing pentru discuţii cu omologul său chinez „privind relaţiile bilaterale şi evoluţiile regionale şi internaţionale”, a anunţat ministerul său pe contul de Telegram. Vizita are loc în contextul în care Donald Trump are programată, la rândul său, o vizită în China în perioada 14-15 mai, relatează The Guardian.

Trump merge în China în perioada 14-15 mai pentru a se întâlni cu omologul său Xi Jinping, fiind prima sa vizită în ţara rivală de la revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025.

Deşi Beijingul a condamnat atacurile iniţiale ale SUA şi Israelului asupra Iranului, care au declanşat războiul la sfârşitul lunii februarie, China a adoptat în mare măsură o poziţie de neutralitate de atunci şi a făcut apel la o soluţionare diplomatică a conflictului.

Deşi China este cel mai mare cumpărător de petrol iranian, rezervele sale de combustibili fosili şi mixul energetic diversificat au protejat-o de cele mai grave efecte ale şocului petrolier care a rezultat din închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz.

În primul an de la revenirea lui Trump la funcţie, Washingtonul şi Beijingul s-au ciocnit pe tema comerţului şi a tarifelor până când s-a declarat un armistiţiu în octombrie, când Trump şi Xi s-au întâlnit în Coreea de Sud.

„Mă voi întâlni cu preşedintele Xi peste două săptămâni. Aştept cu nerăbdare acest moment”, a declarat Trump luni cu ocazia unui eveniment la Casa Albă. „De fapt, va fi o vizită foarte importantă”, a adăugat el.

Într-un interviu acordat luni postului Fox News, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a îndemnat China să-şi intensifice eforturile diplomatice pentru a convinge Iranul să deschidă strâmtoarea Ormuz pentru transportul maritim internaţional.

Vizita la Beijing a lui Araqchi are loc după ce şeful diplomaţiei iraniene s-a deplasat săptămâna trecută în Rusia pentru discuţii cu preşedintele Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin i-a spus lui Araqchi că Moscova va face tot ce-i stă în putinţă pentru a ajuta Teheranul.

Editor : C.L.B.