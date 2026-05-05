Șeful diplomației iraniene se duce la Beijing, înainte de întâlnirea pe care Trump o are cu Xi Jinping

Abbas Araqchi, ministrul de externe al Iranului.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, se va deplasa marţi la Beijing pentru discuţii cu omologul său chinez „privind relaţiile bilaterale şi evoluţiile regionale şi internaţionale”, a anunţat ministerul său pe contul de Telegram. Vizita are loc în contextul în care Donald Trump are programată, la rândul său, o vizită în China în perioada 14-15 mai, relatează The Guardian.

Trump merge în China în perioada 14-15 mai pentru a se întâlni cu omologul său Xi Jinping, fiind prima sa vizită în ţara rivală de la revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025.

Deşi Beijingul a condamnat atacurile iniţiale ale SUA şi Israelului asupra Iranului, care au declanşat războiul la sfârşitul lunii februarie, China a adoptat în mare măsură o poziţie de neutralitate de atunci şi a făcut apel la o soluţionare diplomatică a conflictului.

Deşi China este cel mai mare cumpărător de petrol iranian, rezervele sale de combustibili fosili şi mixul energetic diversificat au protejat-o de cele mai grave efecte ale şocului petrolier care a rezultat din închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz.

În primul an de la revenirea lui Trump la funcţie, Washingtonul şi Beijingul s-au ciocnit pe tema comerţului şi a tarifelor până când s-a declarat un armistiţiu în octombrie, când Trump şi Xi s-au întâlnit în Coreea de Sud.

„Mă voi întâlni cu preşedintele Xi peste două săptămâni. Aştept cu nerăbdare acest moment”, a declarat Trump luni cu ocazia unui eveniment la Casa Albă. „De fapt, va fi o vizită foarte importantă”, a adăugat el.

Într-un interviu acordat luni postului Fox News, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a îndemnat China să-şi intensifice eforturile diplomatice pentru a convinge Iranul să deschidă strâmtoarea Ormuz pentru transportul maritim internaţional.

Vizita la Beijing a lui Araqchi are loc după ce şeful diplomaţiei iraniene s-a deplasat săptămâna trecută în Rusia pentru discuţii cu preşedintele Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin i-a spus lui Araqchi că Moscova va face tot ce-i stă în putinţă pentru a ajuta Teheranul.

