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Șeful diplomației italiene a fost ținta unui atac informatic. „Datele mele personale sunt difuzate pe dark web”

Data publicării:
Rome - FI, States General of the Guarantors - The Ideas, the Battles, the Reforms", Italy - 06 Nov 2026
Antonio Tajani Foto: Profimedia
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Din articol
„Îngrijorări profunde”

Șeful diplomației italiene, Antonio Tajani, a afirmat sâmbătă că este ținta unor „infractori cibernetici” care îi difuzează datele personale pe „dark web”, partea ascunsă a internetului, din cauza sprijinului acordat de Italia Kievului, relatează 7sur7.be.

„De câteva zile, infractorii cibernetici îmi difuzează datele personale pe dark web și încearcă să obțină alte informații, expunându-mă astfel la noi amenințări și intimidări”, a scris  Tajani pe X.

Criminali informatici da giorni hanno diffuso i miei dati personali sul dark web e cercano altre informazioni, di fatto esponendomi a nuove minacce e intimidazioni. Coinvolgono anche la mia famiglia, sono pronti a pagare per altri dettagli su di me e sui miei cari. La mia reazione è molto semplice: non mi farò intimidire in nessun modo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l’Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme. La nostra posizione sull’Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino: difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso. Si muovono anche in reazione alle attività che da mesi abbiamo messo in piedi per difendere la sicurezza informatica del Ministero degli Esteri. Alla Farnesina lavoriamo seriamente contro queste minacce: ho creato dal 1° gennaio una “direzione cyber” per proteggerci dalle incursioni informatiche di soggetti spesso collegati in qualche modo a entità statali a noi ostili. Siamo operativi e siamo collegati ai nostri alleati. La nostra scelta, la mia missione sono compiute: noi continueremo a difendere la nostra sicurezza, a difenderci dai criminali informatici. Con la convinzione che questo è il modo giusto per tutelare il popolo italiano e il nostro Paese.

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 7, 2026

„De asemenea, îmi implică familia și sunt dispuși să plătească pentru a obține mai multe detalii despre mine și cei dragi. Reacția mea este foarte simplă: nu mă voi lăsa intimidat sub nicio formă”, a continuat șeful diplomației italiene.

„Poziția noastră față de Ucraina este motivul politic pentru care mă aflu în vizorul lor: apărarea libertății unui stat suveran, luarea unei poziții clare în favoarea democrației și a independenței unei națiuni - iată ce este periculos în ochii acestor entități infracționale”, a concluzionat Tajani.

„Îngrijorări profunde”

Șefa guvernului, Giorgia Meloni, și-a exprimat solidaritatea față de ministrul Tajani în urma acestor atacuri ale „hackerilor pro-ruși”, considerând că „punerea în vânzare a informațiilor confidențiale privind responsabilii instituționali suscită îngrijorări profunde și trebuie combătută cu cea mai mare determinare”, într-un mesaj pe WhatsApp.

Guvernul italian oferă un sprijin ferm Kievului, atât pe plan umanitar, cât și militar.

Editor : M.C

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