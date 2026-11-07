Șeful diplomației italiene a fost ținta unui atac informatic. „Datele mele personale sunt difuzate pe dark web”

„De câteva zile, infractorii cibernetici îmi difuzează datele personale pe dark web și încearcă să obțină alte informații, expunându-mă astfel la noi amenințări și intimidări”, a scris Tajani pe X.
Criminali informatici da giorni hanno diffuso i miei dati personali sul dark web e cercano altre informazioni, di fatto esponendomi a nuove minacce e intimidazioni. Coinvolgono anche la mia famiglia, sono pronti a pagare per altri dettagli su di me e sui miei cari. La mia reazione è molto semplice: non mi farò intimidire in nessun modo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l’Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme. La nostra posizione sull’Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino: difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso. Si muovono anche in reazione alle attività che da mesi abbiamo messo in piedi per difendere la sicurezza informatica del Ministero degli Esteri. Alla Farnesina lavoriamo seriamente contro queste minacce: ho creato dal 1° gennaio una “direzione cyber” per proteggerci dalle incursioni informatiche di soggetti spesso collegati in qualche modo a entità statali a noi ostili. Siamo operativi e siamo collegati ai nostri alleati. La nostra scelta, la mia missione sono compiute: noi continueremo a difendere la nostra sicurezza, a difenderci dai criminali informatici. Con la convinzione che questo è il modo giusto per tutelare il popolo italiano e il nostro Paese.— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 7, 2026
„De asemenea, îmi implică familia și sunt dispuși să plătească pentru a obține mai multe detalii despre mine și cei dragi. Reacția mea este foarte simplă: nu mă voi lăsa intimidat sub nicio formă”, a continuat șeful diplomației italiene.
„Poziția noastră față de Ucraina este motivul politic pentru care mă aflu în vizorul lor: apărarea libertății unui stat suveran, luarea unei poziții clare în favoarea democrației și a independenței unei națiuni - iată ce este periculos în ochii acestor entități infracționale”, a concluzionat Tajani.
„Îngrijorări profunde”
Șefa guvernului, Giorgia Meloni, și-a exprimat solidaritatea față de ministrul Tajani în urma acestor atacuri ale „hackerilor pro-ruși”, considerând că „punerea în vânzare a informațiilor confidențiale privind responsabilii instituționali suscită îngrijorări profunde și trebuie combătută cu cea mai mare determinare”, într-un mesaj pe WhatsApp.
Guvernul italian oferă un sprijin ferm Kievului, atât pe plan umanitar, cât și militar.