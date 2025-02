Șeful diplomației Italiene îi răspunde lui Musk, după ce miliardarul american a propus proiectul „Make Europe Great Again”

Vicepremierul şi ministrul de externe italian Antonio Tajani a afirmat luni despre noul proiect al lui Elon Musk MEGA (Make Europe Great Again) că „nu este şi Europa" sa, relatează ANSA , potrivit Agerpres.



„Nu este Europa mea, eu cred într-o Europă federală, populară, care are un suflet iudeo-creştin, cred în federalism, sunt un suveranist european şi totodată sunt şi un patriot italian, evident, dar fiecare are propriile idei, iar acelea nu sunt ale mele", a declarat Tajani presei în marja unui eveniment desfăşurat la biroul Parlamentului European de la Roma.



Întrebat dacă ideea lui Musk este periculoasă, Tajani a replicat că „într-o democraţie nimic nu este periculos".„Eu cred că sunt idei care trebuie discutate. Eu le apăr pe ale mele şi am spus care sunt acestea", a mai declarat ministrul de externe italian.

În ultima perioada, proprietarul Tesla și X a promovat în mod agresiv politici suveraniste în mai multe țări din Uniunea Europeană. Devenit un apropiat al liderului de la Casa Albă, Musk a fost criticat vehement de către liderii de la Berlin sau Paris pentru imixtiunile în afacerile interne ale statelor UE.

