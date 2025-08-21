Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, neagă că Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban în legătură cu aderarea Ucrainei la UE

Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, a reacționat joi dimineață la mai multe informații privind conflictul ruso-ucrainean, care au menționat și rolul Ungariei în ultimele zile. În podcastul „Warriors' Hour”, Szijjarto a negat că Donald Trump l-ar fi sunat pe Viktor Orban după reuniunea de luni cu liderii europeni. Cu toate acestea, el nu a exclus posibilitatea ca Budapesta să fie luată în considerare pentru o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie telex.hu.

Ministrul a declarat că Budapesta ar putea fi luată în considerare în mod rezonabil ca loc pentru o eventuală întâlnire viitoare, deoarece consideră că Ungaria este în prezent singurul stat occidental capabil să mențină relații „corecte și reciproc respectuoase” cu Rusia și Statele Unite. El a adăugat: „Dacă va fi necesar, suntem aici și vom oferi întotdeauna condiții adecvate, echitabile și sigure pentru astfel de negocieri de pace. Suntem bucuroși să contribuim la succesul eforturilor de pace.”

„Convorbire telefonică inexistentă”

Potrivit lui Peter Szijjarto, în presă au fost publicate și informații false cu privire la evenimentele din ultimele zile. El a introdus subiectul afirmând că marile agenții de presă internaționale au tendința de a „se prezenta ca figuri morale de prim rang” – și, potrivit lui, Bloomberg face parte dintre acestea, deoarece a afirmat în mod fals că, după discuțiile sale cu liderii europeni, Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban și a încercat să-l convingă să nu blocheze candidatura Ucrainei la UE.

„Doresc să precizez că nu a avut loc nicio conversație telefonică de acest gen”, a declarat Szijjarto. Potrivit acestuia, mass-media care au difuzat informația „prezintă faptele în mod obiectiv, publicând transcrierea aproape cuvânt cu cuvânt a unei conversații telefonice inexistente”.

Această presupusă convorbire telefonică a fost relatată de Bloomberg, după care telex.hu a contactat guvernul ungar pentru a obține lămuriri, dar întrebările au rămas fără răspuns. Bloomberg a scris marți, citând surse neprecizate, că Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban luni, imediat după o întâlnire a lui Trump cu Zelenski și lideri europeni la Washington, menită a găsi soluții pentru încheierea războiului din Ucraina.

Liderii, sosiți la Washington la trei zile după summitul dintre președinții american și rus în Alaska, vineri, au salutat eforturile lui Trump de a pune capăt războiului pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de trei ani și jumătate.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat miercuri că Budapesta a fost, de asemenea, menționată ca posibil loc pentru negocieri, dar a afirmat că nu este cea mai bună idee. El a scris pe platforma X: „Budapesta? Poate că nu toată lumea își amintește, dar în 1994, Ucraina a primit deja garanții de integritate teritorială din partea Statelor Unite, Rusiei și Regatului Unit. La Budapesta. Poate că sunt superstițios, dar ar merita să alegem un alt loc.”

