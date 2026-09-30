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Șeful JPMorgan: „Cred că SUA ar trebui să ofere Europei un stimulent major.” Ce propunere face Jamie Dimon

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Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon
Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon. Sursa foto: Profimedia Images
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Statele Unite ar trebui să ofere Europei un amplu acord economic şi de liber schimb în schimbul unor reforme economice şi militare semnificative, consideră Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan Chase, care susţine că o astfel de înţelegere ar putea consolida puterea economică şi strategică a Occidentului, transmite CNBC.

Dimon şi-a prezentat propunerea într-un articol de opinie publicat în Wall Street Journal, în care susţine că Washingtonul ar trebui să ofere Europei perspectiva unui acord comercial major dacă aceasta adoptă reformele considerate esenţiale pentru securitatea şi rezilienţa economică.

„Cred că SUA ar trebui să ofere Europei un stimulent major: dacă implementează reforme economice şi militare semnificative, inclusiv tot ceea ce considerăm crucial pentru securitate şi rezilienţă, SUA vor negocia un acord economic şi de liber schimb amplu cu Europa”, a scris Dimon, potrivit News.ro.

În opinia sa, disputele actuale dintre Statele Unite şi Europa sunt minore în comparaţie cu amploarea şi avantajele potenţiale ale unei asemenea înţelegeri. Acordul ar putea fi extins ulterior şi către alte democraţii aliate, printre care Canada, Mexic, Japonia, Coreea de Sud, Australia şi Filipine.

Dimon consideră că eliminarea barierelor comerciale între aceste economii ar putea schimba fundamental relaţiile economice dintre SUA şi aliaţii săi, oferindu-le posibilitatea să aibă un rol mai important în stabilirea regulilor comerţului mondial şi să-şi consolideze cooperarea în faţa presiunilor exercitate de regimurile autoritare.

Propunerea CEO-ului JPMorgan contrastează cu politicile comerciale protecţioniste promovate de administraţia preşedintelui Donald Trump. Relaţiile comerciale ale Washingtonului cu unii dintre principalii săi parteneri, inclusiv Uniunea Europeană şi Canada, s-au deteriorat pe fondul introducerii tarifelor şi al negocierilor comerciale tensionate.

Dimon consideră că Uniunea Europeană trebuie să finalizeze proiectele privind Uniunea Pieţelor de Capital şi Uniunea Bancară, pentru a îmbunătăţi competitivitatea economiei europene. De asemenea, el susţine aplicarea recomandărilor raportului Draghi şi consolidarea independenţei Europei în domenii precum apărarea, industria şi energia.

O Europă capabilă să mobilizeze mai eficient capitalul, să dezvolte companii inovatoare la scară globală, să consolideze producţia pentru apărare şi să reducă dependenţele strategice ar deveni, în opinia lui Dimon, un partener economic şi de securitate mai puternic pentru Statele Unite şi o contrapondere mai solidă la puterea economică a Chinei.

Şeful JPMorgan a criticat şi în trecut ritmul redus de creştere al economiei europene, numărul limitat de companii europene cu importanţă globală şi dependenţele strategice ale continentului. Anul trecut, într-o intervenţie în faţa liderilor politici şi de afaceri europeni din Irlanda, Dimon avertiza că Europa pierde teren în raport cu Statele Unite şi Asia.

În acelaşi timp, Dimon susţine că Statele Unite trebuie să ia măsuri pentru a-şi păstra poziţia de principală putere economică şi militară mondială şi pentru a revitaliza ceea ce el numeşte ”visul american” şi valorile americane.

O combinaţie între consolidarea alianţelor Statelor Unite şi reforme ambiţioase în Europa ar putea, potrivit lui Dimon, asigura forţa economică şi geopolitică a lumii occidentale pe termen foarte lung.

 

Editor : C.L.B.

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