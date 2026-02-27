Șeful Marinei germane susține că Rusia ar putea provoca pagube importante în Marea Baltică: „Trebuie să ne pregătim oamenii”

Germania se pregătește pentru o escaladare a agresiunii Rusiei împotriva NATO în Marea Baltică, a declarat șeful marinei germane. Navele de război rusești au devenit din ce în ce mai ostile, în timp ce avioanele de luptă au zburat la altitudini periculoase deasupra vaselor NATO, iar șantierele navale și bazele navale germane au fost sabotate, a declarat viceamiralul Jan Christian Kaack pentru The Times.

În Europa există îngrijorări semnificative că Kremlinul ar putea profita de incertitudinea din jurul angajamentului SUA față de NATO pentru a vedea cât de departe poate împinge clauza de apărare reciprocă a Articolului 5 al alianței înainte de a provoca o reacție militară.

Adesea, scenariile discutate în public implică o incursiune limitată peste granița uneia dintre țările baltice, cum ar fi orașul estonian Narva sau de-a lungul frontierei polono-lituaniene care separă Kaliningradul de Belarus. Cu toate acestea, două surse care lucrează la jocurile de război ale NATO spun că, în ultimele luni, planificatorii alianței au explorat din ce în ce mai mult ce s-ar putea întâmpla dacă Rusia și-ar încerca norocul în apele Mării Baltice.

Kaack a afirmat că există un risc serios de confruntare pe mare, mai ales având în vedere comportamentul arogant al navelor rusești. „Noi [și navele de război rusești] ne vedem în fiecare zi pe mare. Se pot întâmpla diverse lucruri, din întâmplare sau intenționat: neglijență, un foc ratat”, a spus el. „Așadar, există o probabilitate mare ca situația să se agraveze în domeniul maritim. Trebuie să ne pregătim oamenii pentru asta”.

Joi, o dronă rusă s-a apropiat de portavionul francez Charles de Gaulle în timp ce acesta era ancorat în Malmo, Suedia, pentru un exercițiu strategic. Forțele de apărare suedeze au observat-o zburând de pe o navă apropiată sub pavilion rus și au efectuat o operațiune de bruiaj împotriva acesteia.

Vara trecută, un distrugător rus, Vice-Admiral Kulakov, a urmărit fregata germană Bayern din largul Norvegiei până în Marea Baltică și în apropierea principalei baze navale germane de la Rostock.

În decembrie 2024, o navă de război rusă a lansat o rachetă de semnalizare către un elicopter german în timpul unei misiuni de recunoaștere în Marea Baltică. Se crede că au mai avut loc și alte incidente de agresiune.

Performanța dezastruoasă a flotei ruse din Marea Neagră în fața atacurilor agile cu drone ale ucrainienilor i-a determinat pe unii analiști să concluzioneze că marina Moscovei este incapabilă să reprezinte o amenințare semnificativă în Marea Baltică. Marea a fost deseori supranumită „Lacul NATO” de când Finlanda și Suedia au aderat la alianță.

Cu toate acestea, Kaack a afirmat că această gândire triumfalistă este greșită, deoarece Rusia ar putea încă provoca pagube importante în Marea Baltică, blocând rutele maritime cu marina sa sau din Kaliningrad, o exclavă puternic înarmată între Polonia și Lituania.

Într-un război, acest lucru ar putea bloca efectiv brigada de infanterie mecanizată pe care Germania o staționează în prezent la Rudninkai, o bază militară lituaniană. Kaack a adăugat că Rusia are posibilități semnificative de a bloca rutele maritime cu atacuri „hibride” care rămân sub pragul unui conflict militar deschis.

„Acesta nu este un lac al NATO și nu va fi niciodată, atâta timp cât rușii dețin Kaliningrad și Sankt Petersburg”, a spus amiralul. „Marea Baltică este foarte îngustă, ceea ce înseamnă că ne confruntăm cu o amenințare rapidă”.

O sursă importantă de tensiune este „flota fantomă” a Rusiei, formată din aproximativ o mie de nave învechite, care sunt utilizate în principal pentru a eluda sancțiunile petroliere și pentru a asigura o sursă vitală de venituri pentru mașina de război a Kremlinului.

Se crede că cel puțin trei dintre acestea au lansat drone peste baze militare europene și alte locuri sensibile în ultimul an, în timp ce alte șase sunt suspectate că și-au târât ancorele pe fundul mării pentru a rupe cablurile subacvatice și conductele de gaz din Marea Baltică.

„Nu poți să nu auzi”

Germania, Regatul Unit și alți aliați NATO din regiune au adoptat o poziție mult mai fermă față de flota fantomă, provocând și, în unele cazuri, abordând nave suspectate că ar naviga sub pavilion fals sau că ar fi avariat infrastructura offshore.

Ca răspuns, Rusia a început să staționeze soldați și paramilitari înarmați pe unele dintre nave și să escorteze altele cu corvete navale sau avioane de luptă.

Kaack a spus că Moscova pare să integreze flota în armata sa și ar putea foarte bine să echipeze unele dintre nave cu arme, în efortul de a descuraja țările NATO să le abordeze sau să le rețină.

„Cred că se poate observa că statul rus încearcă cu disperare să vândă pe oceanele lumii tot ce mai poate. Pentru a atinge acest obiectiv, înarmarea lor ar putea fi, la un moment dat, un pas logic”, a afirmat el. „Acest lucru ne schimbă calculele: cât risc pot să-mi asum pentru a ajunge într-o situație [în care o navă a flotei fantomă este abordată] cu forțe armate la bord sau fără”.

Oficialii americani au încercat să pună la îndoială faptul că ruperea cablurilor și conductelor de pe fundul mării a fost într-adevăr rezultatul unui sabotaj, în ceea ce unii diplomați europeni suspectează că a fost o operațiune de dezinformare din partea Rusiei.

Țările din jurul Mării Baltice erau convinse că avariile erau intenționate. Se pare că autoritățile germane aveau dovezi solide în acest sens în cel puțin unul dintre incidente.

Kaack a afirmat că era improbabil ca echipajele flotei fantomă să nu observe că ancorele lor se desprindeau și se târau, deoarece produceau un zgomot „asemănător celui produs de un tanc care trece peste o piață pavată cu pietre”.

„Nu poți să nu auzi, și consider că probabilitatea ca acest lucru să se întâmple fără să știi este foarte mică”, a spus el.

De asemenea, a existat o campanie de sabotaj împotriva instalațiilor navale germane de pe uscat. Luna aceasta, doi muncitori din șantierul naval din portul Hamburg, un român și un grec, au fost arestați sub suspiciunea că au aruncat peste 20 kg de granule de oțel în motorul unei corvete navale, precum și că au dezactivat siguranțele și au îndepărtat capacele de la rezervoarele de combustibil.

Se pare că poliția investighează o serie de incidente similare.

Acest lucru a determinat marina să intensifice măsurile de securitate în jurul bazelor sale, inclusiv prin achiziționarea de câini roboți Ghost Vision 60. Kaack a declarat că marina a instalat, de asemenea, plase în jurul unor facilități și a comandat drone de supraveghere subacvatică Sonobot și Quadroin după ce un grup de „persoane suspecte” a încercat să intre într-un port naval cu o barcă de pescuit.

Germania și aliații săi desfășoară, de la începutul anului trecut, o misiune NATO denumită Baltic Sentry, cu scopul de a detecta și descuraja provocările rusești pe mare.

Gradienții de temperatură și straturile marine cu niveluri de salinitate radical diferite fac extrem de dificilă monitorizarea a ceea ce se întâmplă în adâncurile sale.

Kaack a spus că imaginea era încă incompletă, dar se îmbunătățea, nu în ultimul rând pentru că miercuri marina germană a primit o flotă de drone Blue Whale fabricate în Israel, submarine fără pilot de 11 metri lungime, care pot scana vaste întinderi de fund marin. Acestea vor fi inițial desfășurate în Marea Baltică, dar ar putea fi desfășurate și în Arctica.

Cu toate acestea, amiralul a recunoscut că rușii rămân „destul de sofisticați” în domeniul subacvatic, deși aliații europeni din NATO îi ajung rapid din urmă.

„Trebuie să schimbăm această situație”

Invazia rusă pe scară largă a Ucrainei a avut loc într-un moment în care marina germană, lipsită de fonduri, se redusese la cea mai mică dimensiune de la reînființarea sa după al Doilea Război Mondial, cu șase submarine, mai puțin de 60 de nave de suprafață și un tonaj total mai mic decât omoloagele sale din Taiwan și Egipt.

Răspunsul imediat al lui Kaack a fost să ordone ca „tot ce plutește” să navigheze în Marea Baltică și să semnaleze aliaților Berlinului că este de partea lor. „Era jumătate din flotă, aproape 30 de nave. Vă pot asigura că cele 6.000 de tone de oțel gri ale fregatei Sachsen, care staționau în portul Tallinn [capitala Estoniei], au reprezentat un moment extrem de emoționant și pentru populația de acolo”, a spus amiralul.

După ce Germania a deschis porțile fiscale, marina a achiziționat fregate și corvete multifuncționale și a experimentat idei mult mai neortodoxe în cadrul unei doctrine cunoscute sub numele de „experimentare operațională”.

Planet, cea mai avansată navă de cercetare militară a NATO, a fost adaptată pentru războiul antisubmarin și spionajul subacvatic. Zece remorchere noi vor fi reconfigurate pentru a amplasa mine și a lansa drone kamikaze.

Corvetele vor transporta drone de recunoaștere Falke semi-autonome. Programele de inteligență artificială îi sfătuiesc pe comandanți în luarea deciziilor și scanează imaginile din satelit și alte sisteme de supraveghere în căutarea semnelor de pericol.

În câteva luni, un sistem Iris-T SLM, care în mod normal este un sistem de apărare aeriană terestru, a fost ambalat într-un container și încărcat pe o fregată F125, fiind conectat cu cabluri la un laptop și la radarul aerian al navei, transformând efectiv nava într-un distrugător de ultimă generație. Primul test de tragere a fost efectuat acum patru luni, în largul coastei portului spațial Andoya din Arctica norvegiană.

Kaack este convins că acesta este viitorul războiului naval, în care toate navele vor avea sisteme „modulare” fixate pentru fiecare misiune în parte. „Previziunea mea este că navele proiectate pentru un singur scop și lipsite de capacitate de extindere, adică fără modularitate, vor fi irosite în luptă ca muniția”, a spus el.

Reformele avansează cu viteză fulgerătoare. Cu toate acestea, Kaack este frustrat de mentalitatea generalizată de aversiune față de risc, care a fost expusă într-un joc de război mult discutat, documentat în podcastul Ernstfall (Urgență), în care un grup de politicieni veterani și lideri militari s-au împotmolit atât de mult în respectarea procedurilor legale, încât nu au reușit să intervină în cazul unui atac rus asupra Lituaniei.

„Aș spune că a fost o evoluție logică a ultimilor 30 sau 40 de ani. Am fost instruiți să acordăm prioritate atitudinii defensive în detrimentul eficienței... să facem doar ceea ce este permis în mod rezonabil, iar noi trebuie să schimbăm această situație”, a afirmat el.

„Vedem din ce în ce mai mulți oameni care fac asta acum. Dacă inversezi această tendință și pui efectele înaintea protecției, atunci nu faci nimic ilegal. Riscul ca una din zece lucruri să meargă prost este pur și simplu mai mare, dar oamenii uită ce a funcționat bine în celelalte nouă cazuri”.

