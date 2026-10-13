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Șeful MI5 avertizează că Rusia și Iranul își intensifică atacurile hibride în Europa. Instalațiile militare britanice, printre ținte

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Directorul general al MI5, Ken McCallum. Foto. Profimedia
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Rusia și Iranul își intensifică acțiunile ostile împotriva Marii Britanii și a aliaților Ucrainei, a avertizat marți directorul serviciului britanic de informații interne MI5, Ken McCallum. Potrivit acestuia, Teheranul vizează inclusiv instalații militare britanice, în timp ce Moscova își extinde operațiunile de război hibrid în Europa. Oficialul a atras atenția și asupra riscurilor asociate utilizării inteligenței artificiale de către grupările teroriste, potrivit Reuters.

McCallum a afirmat că amenințările la adresa securității statului au crescut de patru ori în ultimul deceniu, astfel că organizația sa alocă acum mai multe resurse pentru contracararea acestora decât în timpul Războiului Rece.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat luni că Teheranul se află „foarte probabil” în spatele unui presupus complot împotriva bazei RAF Fairford, care a fost utilizată de bombardierele americane pentru a efectua atacuri asupra Iranului. Incidentul a declanșat o alertă majoră de securitate și l-a determinat pe președintele SUA, Donald Trump, să retragă avioanele americane staționate la această bază.

McCallum a precizat că nu poate comenta incidentul de la Fairford din cauza unei anchete în desfășurare, dar a subliniat că anul acesta a avut loc o schimbare majoră în ceea ce privește „ambițiile iraniene de a ataca ținte mult mai dificile, cum ar fi instalațiile militare”.

„Incidentul de la RAF Fairford [...] nu este unic. Au mai existat și alte cazuri, nu doar în Marea Britanie, ci în întreaga lume”, a declarat el.

Referitor la Moscova, care neagă implicarea în acte ostile pe teritoriul Marii Britanii, șeful contrainformațiilor britanice a declarat că Rusia rămâne „agresorul numărul unu”.

În acest context, el a reluat declarațiile reprezentanților altor agenții europene de informații, potrivit cărora Rusia folosește tactici aflate la limita războiului convențional, menționând o tentativă de atac cu dronă asupra unui avion cargo pe un aeroport german și un atac cibernetic asupra infrastructurii energetice poloneze.

„Nu este întâmplător faptul că agresorii ruși încearcă să destabilizeze alte țări europene într-un moment în care progresele lor militare în Ucraina sunt minime și extrem de costisitoare”, a adăugat el.

Editor : Ș.A.

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