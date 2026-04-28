Șeful Mossadului afirmă că agenția a pătruns în „miezul” secretelor Iranului și Libanului și salută operațiunile „revoluționare”

Holon, Israel. 12th May, 2025. Israeli Head of Mossad David "Dadi" Barnea shows his respect to during the funeral of Sgt first class Zvi Feldman at the military cemetery. Hundreds gathered at the Holon military cemetery to pay their respects to Sgt. First
Șeful Mossad, David Barnea. Foto: Profimedia

Șeful Mossadului, David Barnea, a declarat că agenția de spionaj israeliană a pătruns în „miezul secretelor inamicului” și a desfășurat operațiuni „revoluționare” în Iran și nu numai. Barnea a făcut aceste declarații în cadrul unei ceremonii de omagiere a misiunilor remarcabile din 2025, scrie The Times of Israel.

Vorbind luni seară la sediul Mossadului, Barnea a subliniat ceea ce a descris ca fiind o schimbare a rolului agenției de informații externe a Israelului în timp de război, afirmând că aceasta a devenit o organizație mai ofensivă și mai eficientă alături de IDF în campaniile împotriva Iranului și a grupării teroriste Hezbollah, care acționează în numele acestuia.

„Am obținut informații strategice și tactice din miezul secretelor inamicului”, a spus el. „Am demonstrat capacități operaționale noi și revoluționare în țările țintă”, a lăudat șeful Mossad acțiunile organizației.

Barnea a afirmat că operațiunile Mossad au contribuit la posibilitatea loviturilor „în inima Teheranului”, la „zădărnicirea activităților agenților de rang înalt” și la eforturile de asigurare a superiorității aeriene a Israelului și de apărare a frontului intern.

„Operațiunile recunoscute în acest an ne-au permis să depășim granițele în Liban și Iran”, a spus el, adăugând că agenția a „desfășurat, de asemenea, o campanie diplomatică secretă, a cărei importanță este crucială pentru forjarea alianțelor regionale și extinderea profunzimii strategice a Israelului”.

El a subliniat că cooperarea cu armata a „schimbat postura strategică a Israelului”, dar a avertizat că amenințările persistă.

„Nu ne vom culca pe lauri”, a spus Barnea. „Când identificăm o amenințare, vom acționa cu toată forța.”

Editor : M.C

