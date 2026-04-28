Șeful Mossadului afirmă că agenția a pătruns în „miezul” secretelor Iranului și Libanului și salută operațiunile „revoluționare”

Șeful Mossadului, David Barnea, a declarat că agenția de spionaj israeliană a pătruns în „miezul secretelor inamicului” și a desfășurat operațiuni „revoluționare” în Iran și nu numai. Barnea a făcut aceste declarații în cadrul unei ceremonii de omagiere a misiunilor remarcabile din 2025, scrie The Times of Israel.

Vorbind luni seară la sediul Mossadului, Barnea a subliniat ceea ce a descris ca fiind o schimbare a rolului agenției de informații externe a Israelului în timp de război, afirmând că aceasta a devenit o organizație mai ofensivă și mai eficientă alături de IDF în campaniile împotriva Iranului și a grupării teroriste Hezbollah, care acționează în numele acestuia.

„Am obținut informații strategice și tactice din miezul secretelor inamicului”, a spus el. „Am demonstrat capacități operaționale noi și revoluționare în țările țintă”, a lăudat șeful Mossad acțiunile organizației.

Barnea a afirmat că operațiunile Mossad au contribuit la posibilitatea loviturilor „în inima Teheranului”, la „zădărnicirea activităților agenților de rang înalt” și la eforturile de asigurare a superiorității aeriene a Israelului și de apărare a frontului intern.

„Operațiunile recunoscute în acest an ne-au permis să depășim granițele în Liban și Iran”, a spus el, adăugând că agenția a „desfășurat, de asemenea, o campanie diplomatică secretă, a cărei importanță este crucială pentru forjarea alianțelor regionale și extinderea profunzimii strategice a Israelului”.

El a subliniat că cooperarea cu armata a „schimbat postura strategică a Israelului”, dar a avertizat că amenințările persistă.

„Nu ne vom culca pe lauri”, a spus Barnea. „Când identificăm o amenințare, vom acționa cu toată forța.”

