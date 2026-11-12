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Șeful NATO compară pierderile militare ale Rusiei într-o singură lună în Ucraina cu bilanțul americanilor uciși în Războiul din Vietnam

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Mark Rutte, secretarul general al NATO. Sursa foto: Profimedia Images
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Rusia pierde lunar peste 40.000 de militari uciși sau răniți grav pe frontul din Ucraina, iar în octombrie bilanțul ar fi depășit 50.000, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. În cadrul Atlantic Future Forum, acesta a comparat amploarea pierderilor rusești dintr-o singură lună cu numărul militarilor americani uciși în Războiul din Vietnam, subliniind că Vladimir Putin nu reușește să obțină rezultatele dorite pe câmpul de luptă și încearcă să slăbească rezistența Ucrainei prin atacuri asupra civililor și infrastructurii critice.

„Statele Unite au pierdut 56.000 de militari în 14 ani, în Vietnam. Aici, într-o singură lună, Rusia pierde 40.000 de militari, morți sau grav răniți”, a declarat Rutte. El a adăugat că primele informații indică faptul că pierderile rusești ar fi putut depăși 50.000 de militari numai în luna octombrie, transmite Kyiv Post.

Rutte a afirmat că președintele rus Vladimir Putin nu reușește să obțină rezultatele dorite pe câmpul de luptă și încearcă să slăbească voința de rezistență a Ucrainei prin atacuri asupra civililor și infrastructurii critice, pe măsură ce se apropie iarna. „Atacă orașele ucrainene cu rachete și drone, încercând să distrugă infrastructura critică în pragul iernii”, a adăugat acesta.

Secretarul general al NATO a acuzat, de asemenea, Rusia că își intensifică operațiunile ostile în Europa, inclusiv prin incendieri provocate, incidente cu drone și atacuri cibernetice, cu scopul de a destabiliza societățile și de a submina sprijinul pentru Ucraina.

Rutte a subliniat însă că eforturile Moscovei produc efectul opus celui urmărit. „Pentru fiecare atac hibrid al Rusiei împotriva țărilor noastre, răspundem printr-un sprijin și mai mare pentru Ucraina”, a declarat el.

Statul Major General al Ucrainei a raportat că forțele ruse au înregistrat pierderi record de 16.130 de militari în perioada 1–7 noiembrie, cel mai ridicat bilanț săptămânal de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Explozii puternice au zguduit Kievul în timpul nopții, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană încercau să intercepteze rachetele care se apropiau, autoritățile raportând incendii în mai multe zone de pe malul stâng al orașului.

Bilanțul săptămânal al pierderilor rusești echivalează cu o medie de peste 2.300 de militari uciși sau răniți zilnic. Recordul a venit după o serie de pierderi zilnice fără precedent, inclusiv 2.500 de militari ruși uciși sau răniți la 1 noiembrie, peste precedentul record de 2.250, înregistrat la 21 octombrie.

Oficialii militari ucraineni au atribuit creșterea pierderilor luptelor intense de pe fronturile din estul și sudul țării, unde forțele ruse continuă să se bazeze pe atacuri masive ale infanteriei.

Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei (USF) au raportat, la rândul lor, că au provocat pierderi de 16.796 de militari ruși numai în octombrie, ceea ce înseamnă, în medie, un militar rus neutralizat la fiecare 159 de secunde, în cadrul a 255.605 misiuni de luptă.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că forțele ruse au pierdut 54.400 de militari uciși sau grav răniți în octombrie. Separat, un studiu publicat de The Economist la 30 octombrie a estimat că pierderile totale ale Rusiei, de la începutul invaziei din februarie 2022, se situează între 1,4 și 2,1 milioane de militari uciși și răniți.

Pierderile umane ridicate au coincis cu extinderea campaniei Ucrainei împotriva infrastructurii militare și a instalațiilor energetice rusești. La începutul lunii noiembrie, forțele ucrainene au atacat lansatoare de rachete și un sistem de apărare antiaeriană în regiunea rusă Briansk, precum și mai multe rafinării de petrol și alte instalații care susțin capacitățile militare ale Rusiei.

Editor : M.I.

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