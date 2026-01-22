Live TV

Șeful NATO, Mark Rutte, afirmă că suveranitatea Groenlandei nu a fost discutată cu Trump

Data publicării:
Switzerland Davos Trump
Președintele Donald Trump și secretarul general NATO Mark Rutte. Foto: Profimedia

Într-un interviu televizat acordat emisiunii „Special Report with Bret Baier” de la Fox News, secretarul general NATO, Mark Rutte, a oferit puține detalii despre presupusul „cadru” al acordului anunțat de Donald Trump după discuțiile sale cu acesta. Mark Rutte a declarat că nu a discutat problema cheie a suveranității daneze asupra Groenlandei în cadrul întâlnirii sale cu președintele american relatează NDTV.

„Avem un acord bun pentru a începe să lucrăm cu adevărat la aceste probleme”, a spus Rutte, repetând comentariile anterioare făcute pentru AFP, potrivit cărora mai sunt multe de făcut pentru a ajunge la un acord real.

„Asta înseamnă că amândoi am fost de acord, când ne uităm la NATO și la ceea ce NATO poate face în mod colectiv pentru a se asigura că întreaga regiune arctică este în siguranță”, a spus el.

Întrebat dacă Groenlanda va rămâne parte a Regatului Danemarcei în cadrul acordului, Rutte a răspuns: „Această chestiune nu a mai fost abordată în conversațiile mele de astă-seară cu președintele”.

„El este foarte concentrat pe ceea ce trebuie să facem pentru a ne asigura că acea imensă regiune arctică, unde au loc schimbări în acest moment, unde chinezii și rușii sunt din ce în ce mai activi, cum putem proteja asta”, a adăugat el. „Acesta a fost într-adevăr punctul central al discuțiilor noastre.”

Trump a declarat că acordul a dus la decizia sa de a nu impune taxele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie. „Acesta a fost într-adevăr subiectul principal al discuțiilor noastre”, a insistat Rutte.

Trump a anunțat noul „cadru” pentru Groenlanda într-o postare pe site-ul său de socializare Truth Social miercuri după-amiază, în timp ce se afla la Forumul Economic Mondial din această săptămână.

„Pe baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, am stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică”, a scris președintele. „Pe baza acestei înțelegeri, nu voi impune taxele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie. Se poartă discuții suplimentare cu privire la Golden Dome, în măsura în care acesta se referă la Groenlanda. Informații suplimentare vor fi disponibile pe măsură ce discuțiile vor avansa.”

Trump a menționat că vicepreședintele JD Vance, secretarul de Stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff vor purta „negocierile” și îi vor raporta direct lui.

Editor : M.C

Digi Sport
Mireasa a ieșit afară plângând, după ce soacra i-a distrus nunta: "Fața ei era umflată"
