Șeful NATO, Mark Rutte, se îndoiește că Statele Unite vor părăsi Alianța

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins speculațiile privind o posibilă retragere a SUA din alianța de apărare, declarând pentru ediția de duminică a ziarului Die Welt că nu crede că Statele Unite vor părăsi NATO, scrie dpa, preluată de Haaretz.

El a mai afirmat că protecția nucleară oferită de SUA pentru Europa nu este pusă sub semnul întrebării, descriind „umbrela nucleară” americană drept garanția supremă a securității în Europa și exprimându-și convingerea că această situație va rămâne neschimbată.

În ultimele săptămâni, declarațiile președintelui american Donald Trump au alimentat temerile că SUA ar putea părăsi Alianța.

Trump a criticat ceea ce a considerat a fi un sprijin insuficient din partea partenerilor NATO pentru războiul împotriva Iranului.

Senatul SUA ar trebui să aprobe retragerea din NATO cu o majoritate de două treimi, ceea ce este considerat foarte puțin probabil.

Rutte s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă săptămâna trecută și a declarat ulterior că Trump a fost „în mod evident dezamăgit” de mai multe state membre ale alianței transatlantice. Printre punctele de controversă s-au numărat utilizarea bazelor militare și o misiune de securizare a Strâmtorii Ormuz. Trump a menționat în mod repetat Spania, Franța și Regatul Unit.

El a îndemnat Europa să-și consolideze industria de apărare, descriind acest lucru ca fiind crucial pentru menținerea capacității de descurajare și apărare.

Rutte a făcut apel la „o Europă mai puternică în cadrul unui NATO mai puternic”.

„Președintele Trump este în mod evident dezamăgit de anumiți membri ai NATO”, a continuat domnul Rutte. „Și îi înțeleg frustrarea.” Potrivit acestuia, o consolidare a Europei în cadrul Alianței „ne-ar face să trecem de la o dependență nesănătoasă la o alianță transatlantică bazată pe un parteneriat adevărat”.

Întrebat despre războiul din Iran, Rutte a susținut că Iranul amenință securitatea, nu numai a regiunii sale, ci și a Europei. „De zeci de ani, Iranul este un exportator de haos, nu doar în propria regiune, ci în întreaga lume”, a declarat el, amintind de rolul sprijinului iranian în războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Rutte a făcut în final un apel la consolidarea industriei de apărare a țărilor NATO, pentru a „menține capacitatea lor de descurajare și de apărare”.

