Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri dimineață, înainte de reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Alianței de la Ankara, întrebat despre recentele atacuri SUA asupra Iranului, că era „crucial ca forțele americane să reacționeze după ce Iranul a încălcat armistițiul”.

Rutte acuză Iranul că a încălcat armistițiul cu SUA și susține că cele mai recente atacuri americane din regiune sunt justificate.

„Au fost absolut necesare pentru că atunci când ai un armistițiu și Iranul încalcă acest armisițiu, am văzut ce s-a întâmplat ieri, cred că e crucial ca forțele americane să reacționeze”, le-a declarat Rutte reporterilor la sosirea sa la summitul liderilor NATO care se desfăşoară azi la Ankara.

Rutte: Dezamăgirea lui Trump faţă de aliaţii NATO se limitează la „cazuri izolate”

Mark Rutte a mai declarat că dezamăgirea exprimată de preşedintele SUA, Donald Trump, faţă de aliaţii săi pentru că nu au oferit sprijin militar în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului se limitează la „cazuri izolate”, informează EFE.

„Ştim că dezamăgirea Statelor Unite în ceea ce priveşte Iranul are legătură cu cazuri izolate”, a spus el.

Trump s-a declarat din nou, marţi, „foarte dezamăgit” de NATO în timpul războiului pe care l-a declanşat împotriva Iranului, la sosirea sa la Ankara pentru a participa la summitul Alianţei

„Am fost foarte dezamăgit şi, sincer, dacă summitul nu avea loc în Turcia, unde se întâmplă ca prietenul meu să fie un lider foarte puternic, o persoană foarte puternică, este posibil să nu fi mers”, a declarat el alături de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, care l-a întâmpinat la sosirea în Turcia.

Trump a adăugat că SUA „nu au fost tratate bine, pentru că am făcut ceva în Iran”, repetându-şi nemulţumirea că aliaţii Washingtonului nu au furnizat sprijin în războiul din Orientul Mijlociu lansat împreună cu Israelul.

Deşi a subliniat, aşa cum a făcut-o şi înainte în mod repetat, că „nu avem nevoie de altcineva”, Trump a întrebat retoric de ce SUA „au investit trilioane de dolari în NATO” pentru a proteja Europa de Rusia fără a primi nimic în schimb.

„Într-un fel, îi testam pe oameni. Îi testam să văd dacă vor fi acolo pentru noi la nevoie, pentru că de multă vreme spun că noi îi ajutăm, dar nu sunt sigur că ei vor fi acolo pentru noi”, a mai spus Trump, menţionând Regatul Unit, Franţa, Germania şi Italia.

În altă ordine de idei, Rutte a mai declarat miercuri că ultimele atacuri ale SUA asupra Iranului au fost „absolut necesare”, potrivit Reuters.

„Când ai un armistiţiu şi Iranul practic încalcă armistiţiul, cred că este absolut crucial ca SUA să reacţioneze cu fermitate”, a mai declarat Rutte la sosirea la summitul NATO de la Ankara.

Editor : C.L.B.