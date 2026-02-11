Live TV

Șeful NATO spune că i-a comunicat lui Trump ce face Rusia în Ucraina. „Da, există o claritate absolută în SUA”

Data publicării:
mark rutte nato 4
Mark Rutte. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că este convins că liderii americani cunosc în detaliu atacurile rusești asupra Ucrainei, inclusiv atacurile asupra obiectivelor civile. El a făcut această afirmație la o conferință de presă la Bruxelles înaintea unei reuniuni a miniștrilor Apărării, conform relatărilor unui corespondent al European Pravda.

Întrebat de jurnaliști dacă guvernul SUA este „pe deplin conștient” de presiunea la care este supusă Ucraina din cauza atacurilor rusești și dacă a putut să discute personal cu președintele SUA, Donald Trump, și să-i împărtășească evaluarea sa asupra situației din Ucraina, Rutte a răspuns afirmativ la ambele întrebări. „De două ori da, pentru a fi foarte concis.”

Rutte a refuzat să dea mai multe detalii despre dialogul său cu Trump, spunând că nu va dezvălui niciodată conținutul unei conversații.

„Dar vreau să spun că președintele american, administrația americană, este pe deplin conștientă de situația îngrozitoare din Ucraina. În contactele mele regulate cu președintele american, desigur, ne punem la curent reciproc... Da, există o claritate absolută în SUA cu privire la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Nu există nicio îndoială.”

Anterior, în timpul vizitei sale în Ucraina, Rutte a declarat că, pe baza acțiunilor Rusiei, reiese că aceasta nu caută pacea.

Mark Rutte a mai spus că angajamentul NATO față de Ucraina este în prezent activ și se desfășoară prin mai multe formate.

