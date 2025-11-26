Șeful NATO spune că planul pentru pace al SUA pentru Ucraina încă necesită negocieri substanțiale

Secretarul general al NATO Mark Rutte a îndemnat la prudenţă cu privire la aşteptările legate de propunerea SUA care vizează încheierea războiului din Ucraina, afirmând că planul încă necesită negocieri substanţiale.

Rutte a afirmat pentru grupul media RND şi ziarul spaniol El Pais, în declaraţii publicate miercuri, că planul, revizuit în comun de Statele Unite şi Ucraina, oferă elemente promiţătoare, dar şi probleme nerezolvate care vor necesita runde diplomatice suplimentare, informează miercuri dpa preluată de Agerpres.

Ucraina a fost de acord marţi cu principalele puncte ale planului de pace propus de SUA, potrivit ambelor guverne.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că doar câteva puncte rămân disputate, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu liderul de la Casa Albă în noiembrie.

Washingtonul a prezentat săptămâna trecută un plan în 28 de puncte, criticat de Ucraina şi aliaţii săi europeni, aceştia afirmând că reflectă prea multe interese ale Rusiei.

Oficiali americani, ucraineni şi europeni s-au întâlnit la Geneva pentru a revizui documentul, iar Rutte a descris aceste sesiuni de negocieri ca fiind productive, însă doar un prim pas către discuţii structurate între SUA şi Ucraina.

Rutte a mai spus că Rusia a suferit pierderi mari în rândul forţelor sale armate, în jur de 20.000 de soldaţi în fiecare lună, şi a câştigat puţin teren. Aproximativ un milion de soldaţi ruşi au fost ucişi sau grav răniţi de la începerea războiului, a spus el, Moscova cucerind doar aproximativ 1% din teritoriul ucrainean în acest an şi avansând doar câţiva metri pe zi.

Editor : Ana Petrescu