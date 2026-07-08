Șeful NATO spune că Ucraina e tot mai eficientă în lovirea infrastructurii energetice din Rusia: „Are foarte mare succes”

Ucraina are foarte mare succes în lovirea infrastructurii energetice din Rusia, iar acest lucru are un impact asupra economiei Rusiei, a declarat miercuri, la Ankara, secretarul general al NATO, Mark Rutte, care şi-a exprimat totuşi îndoiala că acest lucru contează pentru un preşedinte care este dispus să sacrifice până la 30.000 de oameni lunar în războiul neprovocat cu Ucraina.

„În mod clar, Ucraina are foarte mare succes în lovirea infrastructurii energetice din Rusia. În Omsk, (...) au reuşit să lovească una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Iar asta este parte dintr-un tipar în ultimele două luni, în care Ucraina este tot mai eficientă în lovirea infrastructurii energetice din Rusia. Asta are un impact asupra conducătorilor auto. Ieri (marţi -n.r.) au fost ştiri că au trebuit să instaleze toalete mobile pentru că oamenii au aşteptat toată noaptea pentru benzină”, a declarat Rutte în conferinţa de presă de la finalul summitului de la Ankara.

„Pot să vă asigur de un lucru ca politician: în secolele XVI-XVII trebuia sa te asiguri că există suficientă pâine. În secolul XXI trebuie să te asiguri că există suficientă benzină. Votanţilor nu le place dacă nu-şi pot alimenta maşinile. Acest lucru are un impact asupra economiei ruse”, a dat el asigurări.

Secretarul general al NATO s-a folosit de acest prilej pentru a-l critica din nou pe preşedintele rus Vladimir Putin, despre care a spus că nu doreşte să-şi imagineze ce gândeşte.

„În acelaşi timp, avem un preşedinte rus care este dispus să sacrifice până la 30.000 de tineri pe lună într-un război nebunesc împotriva Ucrainei, total neprovocat. Dacă există vreun tânăr rus care ascultă şi se gândeşte să se alăture războiului, gândţi-vă din nou, s-ar putea să fiţi unul dintre 30.000-35.000 luna asta, luna viitoare. Pentru că preşedintelui vostru nu-i pasă, este dispus să vă sacrifice”, a afirmat fostul premier olandez.

„Ştiu că SUA, Uniunea Europeană, Marea Britanie se coordonează constant în privinţa sancţiunilor pentru a vedea ce e de făcut”, a mai afirmat el.

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Editor : A.M.G.