Șeful NATO susține că europenii „au înțeles mesajul” lui Trump: „A existat o oarecare dezamăgire din partea Statelor Unite”

Țările europene au „înțeles mesajul” transmis de președintele american Donald Trump și se asigură acum că acordurile privind utilizarea bazelor militare sunt puse în aplicare, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte, relatează Reuters.

Trump a acuzat unele țări membre NATO că nu fac suficient pentru a sprijini Statele Unite în conflictul cu Iranul. Ca un semn suplimentar al nemulțumirii sale față de aliații europeni, Statele Unite au anunțat vineri planuri de retragere a 5.000 de soldați din Germania.

„Da, a existat o oarecare dezamăgire din partea Statelor Unite, dar europenii au ascultat”, a declarat Rutte reporterilor în cadrul summitului Comunității Politice Europene din Armenia.

„În prezent, se asigură că toate acordurile bilaterale privind bazele sunt puse în aplicare”, a spus el.

Spania, stat membru al NATO, a declarat că bazele militare de pe teritoriul său nu pot fi utilizate în cadrul războiului cu Iranul. Însă Rutte a afirmat că alte țări membre NATO, precum Muntenegru, Croația, România, Portugalia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Franța și Germania, dau curs solicitărilor privind utilizarea bazelor și acordarea altor forme de sprijin logistic.

Rutte a mai spus că „din ce în ce mai multe” țări europene își prepoziționează mijloace, precum vânătoare de mine și dragoare, în apropierea Golfului, pentru a fi pregătite pentru „următoarea fază”.

Mai multe țări europene și-au exprimat disponibilitatea de a participa la o misiune menită să asigure libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, odată ce războiul se va fi încheiat.

