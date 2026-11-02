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Șeful OMS avertizează că e urgent un acord privind pandemiile: „Nicio țară nu se poate proteja singură”

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Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS. Foto: Profimedia Images
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Epidemiile mortale, precum cea de Ebola care afectează în prezent Republica Democratică Congo, subliniază necesitatea urgentă de a finaliza un tratat internaţional privind pandemiile, a avertizat luni Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, informează AFP, potrivit Agerpres.

Ţările bogate şi cele în curs de dezvoltare rămân în dezacord cu privire la modul de implementare a unui acord istoric adoptat anul trecut, care serveşte drept cadru pentru gestionarea viitoarelor pandemii, similare cu cea de COVID-19.

În deschiderea de luni, la Geneva, a celei de-a noua reuniuni a Grupului de Lucru Interguvernamental (GTI), care se va desfăşura până pe 13 noiembrie pentru a finaliza acest acord, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i-a îndemnat pe reprezentanţii ţărilor „să ducă treaba la bun sfârşit”.

Evocând mai multe epidemii mortale recente, el a insistat asupra faptului că încheierea unui tratat privind pandemiile ar viza înainte de toate „protejarea populaţiilor”.

„O ameninţare patogenă, oriunde s-ar manifesta ea, poate deveni o ameninţare pentru noi toţi, pentru populaţiile din toate ţările”, a insistat el.

Misterioasa epidemie de hantavirus, care a curmat trei vieţi pe o navă de croazieră în luna aprilie, precum şi epidemia de Ebola declarată în luna mai, care a dus la aproape 5.000 de decese şi peste 10.000 de persoane infectate, în principal în RDC, „ne reamintesc de această ameninţare”, a adăugat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Atunci când statele membre ale OMS au încheiat acordul privind pandemiile în mai 2025, ele au amânat negocierile privind delicata chestiune ce vizează un mecanism esenţial, care nu a putut fi încă finalizat în pofida celor opt reuniuni ale GTI desfăşurate începând din iulie 2025.

Anexa referitoare la sistemul de acces la agenţi patogeni şi de partajare a beneficiilor (PBAS), fără de care acordul global privind pandemiile nu poate intra în vigoare, trebuie să definească modul de partajare a accesului la agenţi patogeni cu potenţial pandemic, precum şi a beneficiilor rezultate din aceştia, cum ar fi vaccinurile, testele medicale şi tratamentele.

„PABS este ultima piesă care lipseşte din puzzle-ul nostru”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, considerând că este esenţial ca omenirea să înveţe din lecţia fundamentală oferită de pandemia de COVID-19: „nicio ţară nu se poate proteja de pandemii acţionând de una singură”.

În timpul pandemiei de coronavirus, el a reamintit că omenirea „a dezvoltat vaccinuri în timp record, însă prea multe ţări au fost nevoite să aştepte, în timp ce altele au obţinut mult mai multe doze decât aveau nevoie”.

„Această inegalitate a costat vieţi, a prelungit pandemia şi a crescut riscul de apariţie a unor noi variante ale virusului”, a adăugat directorul OMS.

Finalizarea ultimei componente a tratatului privind pandemiile, a insistat el, reprezintă „cheia care va deschide uşa către un viitor mai sigur”.

Editor : C.L.B.

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