Șeful Parlamentului din Moldova a pledat pentru integritatea Ucrainei la întâlnirea cu trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg

Data publicării:
Mihai Popșoi, Keith Kellogg și Igor Grosu, la întâlnirea din SUA. Foto Facebook Igor Grosu
Mihai Popșoi, Keith Kellogg și Igor Grosu, la întâlnirea din SUA. Foto: Facebook/Igor Grosu

„Republica Moldova susţine Ucraina şi poporul ucrainean în acest război crud dus de Federaţia Rusă de aproape patru ani”, a declarat vineri preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, la întâlnirea cu trimisul special al preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, informează Deschide.md.

Autorităţile de la Chişinău pledează pentru integritatea teritorială a Ucrainei şi un acord de pace care să facă dreptate poporului ucrainean, a afirmat şeful Legislativului moldovean, subliniind importanţa unui astfel de acord pentru o pace durabilă pe întreg continentul european.

„Am mai declarat că Republica Moldova, afectată puternic de războiul de la graniţele sale, a început să-şi dezvolte independenţa energetică, să-şi consolideze instituţiile şi capacităţile de apărare şi am mulţumit SUA pentru sprijinul în acest sens. Vom continua să pledăm pentru pace în Ucraina şi ca acesteia să i se facă dreptate”, a transmis Igor Grosu pe reţele sociale după întrevederea cu Keith Kellogg.

O delegaţie a Chişinăului, din care fac parte Igor Grosu, vicepremierul Mihai Popşoi şi deputatul Ion Groza, efectuează în perioada 2-10 decembrie o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Agenda vizitei prevede întâlniri cu mai mulţi oficiali americani, inclusiv senatori, reprezentanţi ai Departamentului de Stat, precum şi ai Casei Albe, potrivit media citate. 

Șeful diplomației de la Chișinău a reiterat, la întrevederea cu Keith Kellogg, că Republica Moldova rămâne ferm alături de Ucraina și de poporul ucrainean: „Este esențial ca războiul să se încheie cât mai curând și să fie instaurată o pace durabilă, bazată pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării.”

Mihai Popșoi a prezentat eforturile autorităților de a fortifica reziliența Republicii Moldova și de a întări instituțiile statului, cu sprijinul partenerilor strategici.

În cadrul vizitei la Washington, ministrul Mihai Popșoi s-a întâlnit și cu secretarul adjunct al Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentului de Stat al SUA, Christopher W. Smith. În cadrul discuțiilor, au fost abordate subiecte de pe agenda curentă a cooperării bilaterale.

