Şeful Pentagonului a purtat o cravată în culorile steagului Rusiei la întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Cum a reacționat Moscova

Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a purtat o cravată în culorile albastru-roşu-alb, culorile drapelului rus, în timpul întâlnirii de vineri de la Casa Albă dintre preşedinţii Donald Trump şi Volodimir Zelenski, fapt remarcat imediat la Moscova şi o asociere ce a stârnit polemici şi suspiciuni de înţelegeri secrete între puterile americană şi rusă, relatează Le Figaro.

„Cravata lui Hegseth, cu dungi largi albe, albastre şi roşii dispuse în aceeaşi ordine ca pe steagul naţional rus, se remarca în comparaţie cu ţinuta sobră a delegaţiei americane”, a menţionat o relatare a agenţiei de presă ruse TASS, potrivit News.ro.

Mai mult, Kirill Dmitriev, emisarul lui Vladimir Putin şi director general al Fondului rus de investiţii directe, a publicat o fotografie cu Pete Hegseth şi a pus un emoticon cu steag rus în loc de comentariu.

„Se pare că ruşii apreciază cravata lui rusă. Nu este roş-alb-albastră. Este roş-albastru-alb. Ca steagul rus. Pentru o întâlnire cu Zelenski”, a reacţionat pe X Ron Filipkowski, redactor-şef al Meidas Touch.

„Problema cu administraţia Trump nu sunt cravatele ruseşti, ci legăturile cu Rusia”, a rezumat printr-un joc de cuvinte („ties” în engleză înseamnă şi „cravate”, şi „legături”) marele maestru şahist Garry Kasparov, un adversar de lungă durată al lui Vladimir Putin.

„Poate că purta culorile Americii”, l-a apărat pe Hegseth vicepreşedintele american J.D. Vance, într-o postare pe X.

Într-adevăr, cele trei culori sunt comune drapelelor american şi rus, iar Pete Hegseth, fost jurnalist şi cunoscut pentru comunicarea sa exacerbată, asigură că poartă întotdeauna cel puţin trei reprezentări ale steagului american asupra sa.

