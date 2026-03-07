Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a confirmat indirect că Rusia se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Potrivit presei americane, Moscova ar fi dat informații iranienilor despre pozițiile unor active americane, cum ar fi nave de luptă sau avioane. Șeful Pentagonului a mai explicat într-un interviu pentru CBS că militarii americani știu tot despre cine oferă cui informații.

Întrebat într-un interviu pentru CBS News despre un presupus schimb de informații între Rusia și Iran privind pozițiile și mișcările trupelor Statelor Unite, șeful Pentagonului a confirmat informația.

„Ei bine, noi monitorizăm totul. Comandanții noștri sunt la curent cu tot. Avem cele mai bune servicii de informații din lume. Știm cine vorbește cu cine, de ce vorbesc, cât de exacte ar putea fi aceste informații și cum le integrăm în planurile noastre de luptă, prin comandantul nostru. Așadar, știm ce se întâmplă. Iar președintele are o abilitate extraordinară de a ști cum să reducă aceste riscuri.

Prin urmare, americanii pot sta liniștiți. Comandantul lor suprem este foarte conștient de cine vorbește cu cine. Și orice lucru care nu ar trebui să se întâmple, fie public, fie pe canale neoficiale, este confruntat și confruntat ferm”, a declarat Pete Hegseth.

Dacă Israelul și SUA sperau că atacul lor asupra Iranului va forța țara să capituleze rapid, s-au înșelat. În ciuda morții liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și a multor alte personalități importante, Iranul a reușit să continue să lanseze drone și rachete asupra țintelor din Orientul Mijlociu. Acest lucru reprezintă o provocare pentru SUA și aliații săi, inclusiv Israelul și statele din Golf. Provocarea constă în faptul că ar putea rămâne fără sisteme de apărare aeriană înainte ca Iranul să rămână fără proiectile aeriene, scrie The Conversation.

