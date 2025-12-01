Live TV

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ar fi comis crime de război în Venezuela, consideră niște membri ai Congresului SUA

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth. Foto. Reuters
Din articol
Trump „are mare încredere” în Hegseth

Câțiva congresmeni americani sunt de părere că secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar fi comis crime de război prin faptul că ar fi ordonat un atac și asupra supraviețuitorilor dintr-o navă suspectată de trafic de droguri din Venezuela, în Caraibe, în luna septembrie, relatează Financial Times.

Senatorii democrați Tim Kaine și Mark Kelly, precum și congresmanul republican Mike Turner, au sugerat duminică că Hegseth ar fi încălcat dreptul internațional, în urma unor informații apărute în mass-media americane, potrivit cărora acesta ar fi ordonat uciderea tuturor celor aflați la bordul navei, după ce un atac inițial a lăsat în urmă doi supraviețuitori.

„Dacă această informație este adevărată, este o încălcare clară a propriilor legi de război ale Departamentului Apărării, precum și a legilor internaționale privind modul în care trebuie tratați oamenii care se află în această situație”, a declarat duminică Kaine, senator democrat din Virginia, pentru emisiunea CBS Face the Nation.

Separat, Kelly, senator democrat din Arizona, a fost întrebat dacă presupusa instrucțiune constituie o crimă de război. El a răspuns: „Se pare că da”.

„Dacă este adevărat, dacă ceea ce s-a raportat este corect, am serioase îngrijorări cu privire la faptul că cineva din lanțul de comandă a depășit o limită pe care nu ar fi trebuit să o depășească niciodată”, a declarat Kelly pentru emisiunea CNN State of the Union.

Turner, membru republican al Camerei Reprezentanților din Ohio, a declarat pentru CBS: „Evident, dacă s-a întâmplat acest lucru, ar fi foarte grav și sunt de acord că ar fi un act ilegal”.

Atacul a avut loc pe 2 septembrie și a fost primul din campania militară a SUA împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în Caraibe și Pacificul de Est. Ordinul lui Hegseth a fost anunțat pentru prima dată de Washington Post.

Comisiile pentru forțe armate ale Senatului și Camerei Reprezentanților au promis ambele o examinare mai atentă a campaniei administrației Trump împotriva presupuselor nave transportatoare de droguri. Având în vedere că ambele comisii sunt conduse de republicani, eforturile lor de constatare a faptelor marchează o rară divergență față de Casa Albă din partea aliaților săi din Congres.

„Această comisie se angajează să asigure o supraveghere riguroasă a operațiunilor militare ale Departamentului Apărării în Caraibe”, au declarat sâmbătă reprezentanții Mike Rogers și Adam Smith, principalii republicani și democrați din comisia pentru forțe armate a Camerei Reprezentanților.

Trump „are mare încredere” în Hegseth

Președintele Donald Trump a spus că are „mare încredere” că secretarul Apărării, Pete Hegseth, nu a dat un ordin verbal de a ucide toți membrii echipajului de la bordul unei nave suspectate de contrabandă cu droguri în Marea Caraibelor, în septembrie, potrivit Washington Post.

Trump a spus că Hegseth l-a anunțat „că nu a spus asta și îl cred 100%”. Totodată, președintele SUA a declarat că va analiza problema. „Nu mi-aș fi dorit asta. Nici un al doilea atac. Primul atac a fost foarte letal. A fost în regulă”, a declarat președintele reporterilor.

După publicarea informațiile The Post, Hegseth a scris pe X că „aceste atacuri extrem de eficiente sunt concepute pentru a fi «atacuri letale, cinetice»”, adăugând: „Fiecare traficant pe care îl ucidem este afiliat unei organizații teroriste desemnate”. El a susținut că operațiunile militare din Caraibe sunt „legale” și a denunțat „știrile false”.

Duminică, președintele a mai spus că nu e îngrijorat cu privire la modul în care Statele Unite gestionează atacurile cu ambarcațiunile din Caraibe. Armata americană, a spus el, face o „treabă uimitoare”.

„Uitați-vă doar la cifre. Cantitatea de droguri care intră în țara noastră pe mare este infinitesimală în comparație cu ceea ce era acum doar câteva luni”, a declarat Trump la bordul Air Force One, în drum spre Washington din Palm Beach, Florida, unde a petrecut weekendul lung de Ziua Recunoștinței la Mar-a-Lago.

Administrația Trump a justificat atacurile și campania sa continuă în Caraibe - care a ucis peste 80 de persoane - argumentând că SUA „se află într-un conflict armat non-internațional” cu traficanții de droguri.

Presa americană a semnalat că SUA sunt gata de un război în Venezuela. Pentagonul a desfășurat opt nave de război în Caraibe şi avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico.  Un portavion american, cel mai mare din lume, a fost, de asemenea, trimis în regiune.

