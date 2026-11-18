Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, efectuează miercuri o vizită în Columbia, unde urmează să discute cu omologul său columbian, Jorge Eduardo Mora, despre cooperarea militară și problemele de securitate comune celor două țări, relatează AFP și News.ro.

Vizita oficialului american a fost anunțată marți de ministrul columbian al Apărării, Jorge Eduardo Mora, în timpul unei intervenții în Congres.

„Secretarul de Război (Apărare) va veni. Mâine (miercuri) mă voi întâlni cu el”, a declarat oficialul columbian.

Potrivit acestuia, în cadrul vizitei, Pete Hegseth urmează să predea Columbiei un avion militar de transport de tip C-130 Hercules.

Întâlnirea dintre cei doi oficiali va avea ca teme principale cooperarea militară și securitatea dintre Statele Unite și Columbia.

Editor : Ș.A.