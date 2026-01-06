Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a pus la îndoială eficacitatea sistemelor de apărare aeriană rusești, care nu au funcționat în timpul operațiunii speciale a SUA în capitala Venezuelei, Caracas, relatează RBC Ukraine.

„Se pare că sistemele de apărare aeriană rusești nu au funcționat prea bine, nu-i așa? În centrul orașului Caracas, am capturat o persoană acuzată și căutată de justiția americană, cu sprijinul forțelor de ordine”, a declarat Hegseth.

El a adăugat că, în urmă cu trei nopți, toată lumea a văzut cum aproape 200 dintre cei mai buni soldați americani s-au deplasat în centrul orașului Caracas, în Venezuela. Și, potrivit lui, niciunul nu a fost ucis.

Într-o reacție la remarca lui Hegseth, primul adjunct al ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Sergiy Kyslytsya, a subliniat că Venezuela dispune de sisteme de apărare aeriană S-300VM, dintre care două seturi de batalion au fost furnizate Venezuelei în 2013.

În octombrie 2025, Rusia a transferat către această țară un număr nedivulgat de sisteme de rachete și arme de apărare aeriană Panțir, precum și sisteme de rachete antiaeriene Buk-M2.

Pe 3 ianuarie, Washingtonul a desfășurat o operațiune în Caracas pentru a-l aresta pe președintele venezuelean Nicolas Maduro. Acesta a fost arestat împreună cu soția sa, Cilia Flores, și trimis în Statele Unite, unde a avut deja loc prima audiere în cazul lor. Cei doi sunt acuzați de trafic de droguri și deținere ilegală de arme.

În fața instanței, Maduro, a pledat „nevinovat” pentru toate cele patru capete de acuzare formulate împotriva sa, inclusiv conspirație de narco-terorism, conspirație pentru import de cocaină, precum și deținere de mitraliere și dispozitive distructive.

Cazul este judecat de Alvin K. Hellerstein, unul dintre cei mai experimentați magistrați federali din New York. Numit judecător federal în 1998 de fostul președinte american Bill Clinton, Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, gestionează un dosar cu o rezonanță politică și mediatică excepțională, care vizează liderul unei țări străine capturat într-o operațiune militară fără precedent.

„Sunt nevinovat. Nu sunt vinovat. Sunt un om decent”, i-a spus Maduro judecătorului federal Alvin Hellerstein, în timpul audierii desfășurate luni la New York.

Mai mult, în sala de judecată, Maduro a declarat că se consideră prizonier de război. „Sunt președintele Venezuelei, mă consider prizonier de război. Am fost capturat la mine acasă, la Caracas”, a afirmat el, potrivit Clash Report.

Cu mult înainte de operațiune, Trump i-a cerut lui Maduro să returneze Americii „bunurile, terenurile și petrolul furate”, dar dictatorul venezuelean a ignorat apelurile și amenințările liderului american.

Acuzația lui Trump privind bunurile americane furate se referă la naționalizarea de către Venezuela a câmpurilor petroliere care aparțineau companiilor americane. Acest lucru s-a întâmplat sub conducerea predecesorului lui Maduro, Hugo Chavez.

Aproximativ 40 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în timpul operaţiunii americane, potrivit unui oficial venezuelean consultat de publicaţia New York Times.

Editor : C.L.B.