Live TV

Video Șeful Pentagonului publică imagini cu cel mai nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni, în Pacific. Patru oameni au fost uciși

Data publicării:
zdfgvbzfdba
Foto: Captură video X/Pete Hegseth

Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a anunţat joi că armata SUA a lovit încă o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri în estul Pacificului, atac în urma căruia patru persoane au fost ucise.

Şeful Pentagonului a afirmat pe reţeaua X că atacul a avut loc în apele internaţionale şi că niciun militar american nu a fost rănit.

„Emisfera vestică nu mai este un refugiu sigur pentru narcoteroriştii care aduc droguri pe ţărmurile noastre pentru a otrăvi americanii”, a spus Hegseth.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cu doar o zi înainte, el a anunţat trei atacuri asupra unor ambarcaţiuni în Pacific, soldate cu 14 morţi.

Forţele americane au lansat atacuri repetate asupra unor vase suspectate că transportau droguri în Caraibe şi Pacific timp de mai multe săptămâni. Zeci de persoane - suspectate de trafic de droguri pe care administraţia americana le-a numit „terorişti” - au fost ucise.

Operaţiunile au stârnit critici, experţii ONU în drepturile omului avertizând asupra posibilelor încălcări ale dreptului internaţional.

Un purtător de cuvânt al secretarului general al ONU Antonio Guterres a declarat recent, la New York, că există „mari îngrijorări în legătură cu activitatea cinetică crescută pe care o vedem în apele deschise”.

Este important să se evite escaladarea şi conflictele să se rezolve prin mijloace diplomatice, a mai spus el.

„De fiecare dată când cineva este ucis, trebuie să existe responsabilitate”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că are autoritatea legală de a continua bombardarea navelor în apele internaționale, dar a sugerat săptămâna trecută că ar putea solicita aprobarea Congresului, dacă va extinde campania pentru a include ținte terestre.

Trump a declarat că este „total pregătit” să lovească ținte terestre, ceea ce ar marca o escaladare semnificativă a campaniei sale privind lupta contra traficului de droguri.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ștefania Szabo
1
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
2
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
5
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Digi Sport
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru rogobete
La 10 ani de la Colectiv, România nu are niciun pat de mari arși...
COLECTIV_10_ANI_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la fostul club Colectiv, în...
d trump saluta de pe scara air force one
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane...
alexandru rafila la palatul victoria
Rafila, despre acuzațiile lui Ciucu privind o înțelegere PSD - AUR...
Ultimele știri
Studiu ASE: Tichetele de valoare au generat peste 1,4% din PIB în 2024 și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă
Val global de concedieri: marile corporaţii renunță la mii de angajaţi pe fondul investiţiilor în inteligenţa artificială
(P) Astigmatismul, o afecțiune prea des ignorată: ce este, ce simptome are și cum se tratează
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Xi Jinping
După întâlnirea cu Xi Jinping, Trump a anunțat că reduce tarifele aplicate Chinei. Ce au stabilit privind războiul din Ucraina
militari in poligonul de la cincu
Apărarea flancului estic va rămâne „robustă”, dă asigurări Franţa, după ce SUA au anunțat retragerea a sute de militari din România
militari francezi în poligonul de la cincu
General (r) Virgil Bălăceanu: România să discute cu Franța „pe repede înainte”. „Semnalul cel mai prost” al retragerii americanilor
Donald Trump și Lee Jae Myung.
Președintele Coreei de Sud i-a oferit lui Trump o coroană din aur la câteva zile după protestele „No Kings” din SUA
United,States,Of,America,Department,Of,State,Logo,And,Flag
Mesajul Ambasadei SUA după anunțul retragerii parțiale a trupelor americane din România
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Ce trebuie să știi despre asigurarea locuinței: cum poți evita pierderea totală în caz de explozie, furtună...
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Ultrașii lui Inter au revenit pe stadion după șase luni și au arătat imediat ce cred despre Cristi Chivu...
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Trei divorțuri, o aventură și o iubire adevărată pentru Kelsey Grammer. Cum și-a cunoscut actuala soție, care...
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Newsweek
Ce perioade din concediul maternal sunt necontributive la pensie? Aceste mame pierd 180 lei
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Ce efecte negative pot avea îndulcitorii din băuturile dietetice. Nu sunt neapărat o alternativă mai...
Digi Animal World
Reacția unui papagal atunci când stăpâna sa taie un tort în formă de pasăre: „E incredibil. Sigur e făcut cu...
Film Now
Keith Urban a trecut deja peste despărțirea de Nicole Kidman. „Nu se întâlnește cu cineva anume, dar este...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”