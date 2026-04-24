Video Șeful Pentagonului spune că Statele Unite „nu se bazează pe Europa”. „Să organizeze mai puține conferințe”, sfătuiește Pete Hegseth

Pentagon US Iran
Pete Hegseth. Foto: Profimedia

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, afirmă că Statele Unite „nu se bazează pe Europa” în războiul lor împotriva Iranului. El susține, de asemenea, că „europenii au nevoie de strâmtoarea Ormuz mult mai mult” decât americanii, relatează BFM TV.

„Poate ar fi mai bine să vorbească mai puțin, să organizeze mai puține conferințe prestigioase în Europa și să se apuce de treabă. Este mult mai mult lupta lor decât a noastră”, a afirmat Hegseth în cadrul unei conferințe de presă.

Șeful Pentagonului și-a continuat atacul, adăugând că „Europa și Asia se bucură de protecția SUA de zeci de ani. America și lumea liberă au nevoie de aliați capabili și loiali. Vremurile în care se putea profita pe seama altora au trecut”. 

În opinia sa, Statele Unite „au tot timpul din lume”, afirmație pe care a făcut-o anterior și președintele american Donald Trump. „Iranul are o șansă istorică de a încheia un acord, mingea este în terenul lor”, a adăugat acesta.

Hegseth susține că Iranul știe că încă mai are o șansă de a face o alegere înțeleaptă la masa negocierilor. Tot ce trebuie să facă este să renunțe la arma nucleară în mod concret și verificabil.

El a adăugat că blocada împotriva porturilor iraniene „va continua atât timp cât va fi necesar”.

„Blocada continuă peste tot în lume”, afirmă ministrul Apărării, subliniind că 34 de nave au fost respinse de la începutul blocadei navale, care „se intensifică pe zi ce trece”.

„Marina noastră aplică acest blocaj fără ezitare și fără complexe”, declară el, adăugând că un al doilea portavion va veni să întărească efectivele americane în zilele următoare.

„Iranienii se comportă ca niște pirați”, a asigurat Pete Hegseth.

Pete Hegseth a afirmat, de asemenea, că Teheranul „nu va intra niciodată în posesia armei nucleare” și că armata americană este „pregătită” să reia atacurile în orice moment.

Top Citite
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
2
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
ilie bolojan
3
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Peter Magyar
4
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
putin si peskov
5
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala...
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare
Digi Sport
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Portavionul USS George H.W. Bush Foto X
Război în Orientul Mijlociu, ziua 56. Hegseth: „Iranul poate încheia un acord înțelept”. 34 de nave, întoarse din drum de blocada SUA
MixCollage-24-Apr-2026-02-06-PM-7772
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
cladirea pentagonului
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri. „Aliații nu au fost alături” (presă)
U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Planuri de război în lucru la Washington: liderii militari iranieni și Strâmtoarea Ormuz ar fi țintele analizate, potrivit presei SUA
profimedia-1068811333
Cum ar putea o lege să-l preseze pe Donald Trump să pună capăt războiului împotriva Iranului sau să ceară aprobarea Congresului
Recomandările redacţiei
ID170974-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
PSD s-a retras din Guvern, dar nu prea. Oamenii numiți politic au...
Darryl Nirenberg FB
„România este un lider în NATO”, spune ambasadorul Darryl Nirenberg...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan explică ce se va întâmpla cu oamenii PSD din Guvern: Cei...
NDY2MDhhNjZhZDg3ODEwYWIwZGQzNzhlMTBhMzIwMw==.thumb
Putin, fără reacție după atacurile cu drone ucrainene din Rusia. Ce...
Ultimele știri
O nouă simulare a Evaluării Naționale, organizată în școli. Câți elevi vor susține probele
Rogobete lansează acuzații grave: Chimioterapice furate de la Institutul Oncologic şi duse la spitalele private
VIDEO Un șofer de 75 de ani a mers 22 de kilometri pe contrasens, pe Autostrada Moldovei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momentul când prințul William întreabă o femeie de 100 de ani care este secretul longevității. I-a lăsat pe...
Cancan
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Fanatik.ro
Omul lui Donald Trump, avertisment incredibil înainte de Cupa Mondială: „Iranul nu poate aduce teroriști în...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Unde lucra Daniel, bărbatul împușcat de SAS. Autoritățile locale fac dezvăluiri: „Nu ne-a dat niciodată de...
Adevărul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a...
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Are doar doi metri lățime, dar costă o avere. Cum arată în interior a doua cea mai îngustă casă din Londra...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut praf pe Cristi Chivu în Italia: "Demn de milă! Mediocru și supraevaluat"
Pro FM
Pavel Stratan, despre soția sa, care îi e alături de 25 de ani: „Fără ea nu aș fi făcut sau nu aș fi avut...
Film Now
Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit, după opt luni de relație. Un apropiat i-a dat de gol: „Este complet...
Adevarul
Enigmele sanctuarului de la Pustiosu, de pe Via Transilvanica. Locul tainic al dacilor, lângă fostele mine de...
Newsweek
Expert: Cum dovediți că indexarea pensiilor a fost anulată ilegal? Pașii de urmat pentru a vă lua banii înapoi
Digi FM
Averile lor au atins un nivel record în 2025, în pofida războiului şi a sancţiunilor. Cine este cel mai bogat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu dispare pofta de dulce, chiar dacă renunți la zahăr. Ce spun experții
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Secretul dureros pe care tatăl Ritei Wilson l-a ascuns o viață întreagă: „Încă nu pot trece peste asta”
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”