Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, afirmă că Statele Unite „nu se bazează pe Europa” în războiul lor împotriva Iranului. El susține, de asemenea, că „europenii au nevoie de strâmtoarea Ormuz mult mai mult” decât americanii, relatează BFM TV.

„Poate ar fi mai bine să vorbească mai puțin, să organizeze mai puține conferințe prestigioase în Europa și să se apuce de treabă. Este mult mai mult lupta lor decât a noastră”, a afirmat Hegseth în cadrul unei conferințe de presă.

Șeful Pentagonului și-a continuat atacul, adăugând că „Europa și Asia se bucură de protecția SUA de zeci de ani. America și lumea liberă au nevoie de aliați capabili și loiali. Vremurile în care se putea profita pe seama altora au trecut”.

În opinia sa, Statele Unite „au tot timpul din lume”, afirmație pe care a făcut-o anterior și președintele american Donald Trump. „Iranul are o șansă istorică de a încheia un acord, mingea este în terenul lor”, a adăugat acesta.

Hegseth susține că Iranul știe că încă mai are o șansă de a face o alegere înțeleaptă la masa negocierilor. Tot ce trebuie să facă este să renunțe la arma nucleară în mod concret și verificabil.

El a adăugat că blocada împotriva porturilor iraniene „va continua atât timp cât va fi necesar”.

„Blocada continuă peste tot în lume”, afirmă ministrul Apărării, subliniind că 34 de nave au fost respinse de la începutul blocadei navale, care „se intensifică pe zi ce trece”.

„Marina noastră aplică acest blocaj fără ezitare și fără complexe”, declară el, adăugând că un al doilea portavion va veni să întărească efectivele americane în zilele următoare.

„Iranienii se comportă ca niște pirați”, a asigurat Pete Hegseth.

Pete Hegseth a afirmat, de asemenea, că Teheranul „nu va intra niciodată în posesia armei nucleare” și că armata americană este „pregătită” să reia atacurile în orice moment.

