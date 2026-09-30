Șeful Pentagonului va reduce numărul generalilor și amiralilor în încercarea de a reorganiza eșaloanele superioare ale Armatei

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, urmează să anunțe reduceri mai semnificative în rândul eșaloanelor superioare ale armatei, diminuând numărul total de posturi pentru generali și ofițeri de rang superior cu până la 20 la sută, au declarat marți surse oficiale pentru The Washington Post.

Posibilele reduceri ar putea afecta carierele a sute de lideri militari actuali și în ascensiune, după numeroasele concedieri și promovări refuzate pe care Hegseth le-a dispus de când a devenit secretarul Apărării al președintelui Donald Trump, în ianuarie 2025.

Mandatul lui Hegseth la conducerea Pentagonului a fost marcat, în parte, de eforturile sale de a remodela radical eșaloanele de vârf ale armatei. Foști oficiali de rang înalt ai Apărării, democrați din Congres și unii colegi republicani, îngrijorați de epurarea conducerii și de eforturile sale de a impune schimbări structurale, susțin că aceste măsuri au motivații politice și riscă să provoace daune de durată.

Unul dintre oficialii care a vorbit cu The Post a afirmat că secretarul Apărării ar putea prezenta public inițiativa încă de miercuri, în cadrul unei reuniuni planificate a ofițerilor la Quantico, Virginia.

Planul lui Hegseth de a reduce și mai mult numărul liderilor militari de rang înalt a fost relatat anterior de Fox News. Un purtător de cuvânt al lui Hegseth a declarat că relatarea Fox era corectă, dar a refuzat să comenteze mai mult.

De-a lungul mai multor administrații anterioare, atât liderii Pentagonului, cât și cei ai Congresului au depus eforturi pentru a reduce dimensiunea Armatei SUA, pe măsură ce aceasta a evoluat de la o instituție vastă construită pentru Războiul Rece la una în care o mare parte a operațiunilor de luptă se desfășoară acum cu ajutorul dronelor și al altor tehnologii, mai degrabă decât prin intermediul unei forțe convenționale de infanterie.

În cadrul forțelor armate există aproximativ 850 de generali sau ofițeri superiori — membri ai Armatei cu gradul de general cu o stea sau superior sau, în cazul Marinei, contraamiral sau superior —, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din efectivul total.

Dimensiunea totală a Armatei s-a redus, de asemenea, în ultimele decenii, astfel încât, deși generalii și amiralii reprezintă mai puțin de 1% din efectivul total, proporțional sunt mai mulți în prezent — o tendință pe care Hegseth a vizat-o anul trecut când a dispus pentru prima dată reduceri masive ale numărului de generali și ofițeri de rang înalt.

Hegseth, care a devenit cunoscut în politica conservatoare ca prezentator la Fox News, a servit timp de mulți ani ca ofițer de rang mediu în Garda Națională a Armatei. Această experiență, inclusiv detașările în timp de război în Afganistan și Irak, i-a consolidat unele dintre cele mai radicale opinii cu privire la cultura militară și conducerea Armatei.

Acum un an, la Quantico, Hegseth a convocat sute de generali, amirali și lideri superiori din rândul subofițerilor — fiecare cu zeci de ani mai multă experiență militară — pentru un discurs neortodox și extrem de partizan alături de Trump. El a promis că „vor fi făcute mai multe schimbări la nivel de conducere” și, anunțând un plan de impunere a unor noi standarde de condiție fizică pentru forțele armate, i-a atacat pe cei pe care i-a caracterizat drept „generali și amirali grași din holurile Pentagonului”.

Editor : M.C