Șeful Rheinmetall a comparat dronele ucrainene cu piese Lego „făcute de gospodine”. Compania încearcă acum să împace Kievul

Compania germană Rheinmetall din domeniul tehnologiilor de apărare şi securitate a încercat luni să atenueze tensiunile apărute în relaţia cu Kievul după ce directorul său executiv, Armin Papperger, a comparat dezvoltarea dronelor de către ucraineni cu structuri „de tip Lego realizate de gospodine”. Declarațiile au provocat indignarea unor oficiali ucraineni.

„Capacitatea de inovare şi spiritul de luptă ale poporului ucrainean reprezintă o sursă de inspiraţie pentru noi toţi. Suntem recunoscători că putem sprijini Ucraina cu resursele de care dispunem”, se arată în mesajul publicat de companie, după ce remarcile directorului său executiv au stârnit comentarii critice din partea mai multor responsabili de la Kiev, relatează Agerpres.

Într-un interviu pentru publicaţia The Atlantic, apărut în 27 martie, Papperger a declarat - întrebat despre eficacitatea dronelor ucrainene în distrugerea tancurilor ruseşti - că aceste tehnologii sunt departe de a avea sofisticarea tehnologică a marilor companii din sector şi nu sunt altceva decât structuri „de tip Lego făcute de gospodine".

Ucrainenii, a adăugat Papperger, „au imprimante 3D în bucătărie şi astfel produc piese pentru drone".

„Asta nu e inovaţie”, a mai spus CEO-ul Rheinmetall, importantă companie germană din industria de armament.

Consilierul preşedinţiei ucrainene pentru afaceri strategice, Oleksandr Kamişin, a replicat pe platforma X că „dronele de tip Lego făcute de gospodinele ucrainene în bucătăriile lor au incendiat deja peste 11.000 de tancuri ruseşti”.

Într-o altă postare, Kamişin a cerut „respect” pentru femeile ucrainene care lucrează în industria apărării, un mesaj asemănător venind şi de la premierul ucrainean Iulia Sviridenko.

Ucraina tocmai a semnat acorduri de cooperare militară pe o perioadă de zece ani cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Qatar.

Acordurile semnate săptămâna trecută de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul unui turneu regional vor permite celor trei monarhii din Golf să producă drone în comun cu Ucraina şi acces la tehnologia şi expertiza dobândite de această ţară în timpul războiului cu Rusia în materie de drone şi de tehnologie antidrone.

Rheinmetall reprezintă unul dintre principalii furnizori de armament şi muniţie pentru Ucraina şi una dintre companiile pionier în încheierea de acorduri de coproducţie şi de relocare a producţiei de echipamente militare pe teritoriul ucrainean.

Editor : M.B.