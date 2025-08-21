Şeful Rosatom acuză „ameninţări colosale” la adresa Rusiei și trece la intimidări: „Scutul nuclear este şi o sabie”

Scutul nuclear al Rusiei ar trebui întărit în următorii ani, având în vedere „ameninţările colosale” cu care se confruntă cea mai mare putere nucleară a lumii, a declarat joi şeful corporaţiei nucleare de stat ruse Rosatom, Aleksei Lihacev.

Rusia şi Statele Unite îşi modernizează arsenalele nucleare - inclusiv sistemele folosite pentru detectarea şi interceptarea rachetelor nucleare deja lansate - în timp ce China îşi amplifică propria capacitate nucleară mult dincolo de cea a Regatului Unit şi Franţei.

„Acum, în situaţia geopolitică actuală, este o perioadă de ameninţări colosale la adresa existenţei ţării noastre. Prin urmare, scutul nuclear, care este şi o sabie, este o garanţie a suveranităţii noastre”, a declarat Aleksei Lihacev pentru agenția RIA, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

„Înţelegem astăzi că scutul nuclear trebuie într-adevăr să fie îmbunătăţit în următorii ani”, a adăugat el.

Arsenalul nuclear global

Preşedintele american Donald Trump a dezvăluit în luna mai planuri pentru un scut antirachetă numit „Domul de Aur”, inspirat de scutul de apărare terestru al Israelului, „Domul de Fier”, care ar costa cel puţin 175 de miliarde de dolari.

„Domul de Aur” are ca scop interceptarea unei game de rachete - inclusiv balistice, hipersonice şi de croazieră - şi blocarea ameninţărilor din partea Rusiei şi Chinei. Cu toate acestea, experţi militari sunt de acord că niciun astfel de scut nu poate intercepta toate rachetele, în special în cantitatea pe care ar putea-o lansa Moscova sau Washingtonul.

Rusia are aproximativ 4.300 de focoase nucleare stocate şi desfăşurate, iar Statele Unite au aproximativ 3.700, un total de aproximativ 87% din inventarul total al lumii, potrivit unui studiu realizat de Federaţia Oamenilor de Ştiinţă Americani.

China este a treia putere nucleară a lumii, cu aproximativ 600 de focoase nucleare, urmată de Franţa cu 290, Regatul Unit cu 225, India cu 180, Pakistan cu 170, Israel cu 90 şi Coreea de Nord cu 50, potrivit studiului.

Editor : B.P.