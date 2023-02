Șeful salvatorilor români din Turcia a povestit momentul în care au găsit un copil decedat, prins între părinți, sub o clădire

Misiuni contracronometru pentru echipele de salvatori români care intervin în Turcia. Pompierii români sunt deja la a treia operațiune și spun că imaginea distrugerilor e pur și simplu apocaliptică.

Coordonatorul echipei speciale a povestit, într-o intervenție la Digi FM, că nu a văzut în toată cariera lui distrugeri mai mari.

Bogdan Vlăduțoiu, coordonator al salvatorilor români: "Pentru noi este cea mai dificilă misiune, cu distrugerile cele mai mari pe care le-am văzut până acum și facem tot ce putem să îi ajutăm pe prietenii noștri din Turcia să salveze cât mai mulți oameni.

Am reușit să ajungem la o familie, mamă, tată și copil, care erau sub dărâmături. În jurul casei erau toți cei care îi cunoșteau și care insistau să îi salvăm. Am reușit să îi extragem pe toți. A fost o operațiune foarte grea. Copilul a fost găsit decedat, fiindcă a fost prins între părinți."

