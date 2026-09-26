Șeful serviciilor secrete egiptene a avertizat Israelul cu privire la un atac major al Hamas cu 11 zile înainte de 7 octombrie 2023

Fostul oficial de rang înalt al Fatah, Sufian Abu Zaida, care a mediat între Israel și Hamas înainte de 7 octombrie 2023 și a avertizat cu privire la un atac iminent, a declarat că serviciile militare și de informații ale Israelului erau la curent cu un posibil atac al Hamas cu mai mult de trei săptămâni înainte de fatidicul 7 octombrie, scrie Haaretz.

Într-un interviu acordat postului egiptean Al-Ghad și publicat joi, Abu Zaida – numit într-un recent articol de investigație al ziarului Haaretz „Coal Eyes” – a declarat că a avut o întâlnire cu Yahya Sinwar, liderul Hamas de atunci, în Gaza, pe 14 septembrie 2023 – cu mai mult de trei săptămâni înainte de atacurile din 7 octombrie – în cadrul căreia liderul a amenințat cu o escaladare a conflictului.

Abu Zaida a spus că Sinwar i-a mărturisit că „s-au înregistrat progrese bune, dar nu erau suficiente”, adăugând că liderul Hamas i-a cerut să „transmită israelienilor că, înainte de sfârșitul lunii septembrie, vom pune pe masă cărți care vor provoca un cutremur în negocieri, iar ei ar trebui să se pregătească să-și golească închisorile”.

Fostul oficial al Fatah a spus că s-a asigurat de două ori dacă Sinwar dorea ca el să citeze amenințarea în mod direct, iar când liderul Hamas a confirmat, a vorbit cu omul de afaceri Mohammed Dahlan, stabilit în Emiratele Arabe Unite – șeful mișcării de reformă din Fatah care rivalizează cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas – precum și cu adjunctul lui Dahlan, Samir Mashharawi.

Abu Zaida a spus că a transmis apoi amenințarea lui Sinwar contactelor sale israeliene atât în ebraică, cât și în arabă, pentru a evita pierderile la traducere, și a primit un telefon în mai puțin de jumătate de oră, înainte de a fi chemat la o ședință de urgență cu oficialii din domeniul apărării în orașul israelian de coastă Ashkelon, situat lângă Gaza.

„Mi-au spus: «Știi că nimeni din serviciile de securitate israeliene nu va dormi la noapte, nu-i așa?»” și-a amintit Abu Zaida, adăugând că contactele sale israeliene au încercat să înțeleagă ce „cărți” intenționa Sinwar să pună pe masă și ce înțelegea el prin „cutremur”.

De asemenea, au întrebat dacă Sinwar fusese furios, agitat sau amenințător când a transmis mesajul, a spus Abu Zaida, adăugând că le-a spus oficialilor israelieni că liderul Hamas „a spus asta cu un calm desăvârșit”.

La începutul acestei luni, Haaretz a dezvăluit că șeful serviciului de securitate Shin Bet, Ronen Bar, l-a informat pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu după ce oficialii serviciilor de informații s-au întâlnit cu Abu Zaida pe 15 septembrie, în cadrul unei convorbiri telefonice aranjate de secretarul militar al lui Netanyahu de atunci, Avi Gil.

Două zile mai târziu, pe 17 septembrie, oficialii militari și de informații ai Israelului au purtat o discuție urgentă cu privire la amenințarea lui Sinwar, dar nu au luat nicio decizie concretă. Doupă 20 de zile, și la o săptămână după ce președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed, l-a avertizat direct pe Netanyahu, Hamas a lansat atacurile din 7 octombrie.

Editor : M.C