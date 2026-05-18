Șeful serviciilor secrete finlandeze avertizează că Europa s-ar putea să nu se elibereze niciodată de dependența de tehnologia străină

cloud computing shown in hand cloud technology data storage, data transfer, network and internet service concept, internet storage network technology
Servicii de tip cloud. Foto: Profimedia
O mai mare autonomie strategică

Europa probabil că nu va fi niciodată pe deplin independentă de tehnologiile străine, deoarece depinde prea mult de software-ul din Statele Unite și de hardware-ul din China, a declarat pentru POLITICO Juha Martelius, șeful Serviciului de Securitate și Informații din Finlanda.

„Mă tem că suntem un organism infiltrat de două tipuri de cancer”, a spus el, referindu-se la continentul european, cu ocazia Conferinței de Securitate Lennart Meri, care a avut loc sâmbătă la Tallinn. „Probabil că este imposibil să funcționeze, dar te poți obișnui cu asta.”

Avertismentul său vine în contextul în care oficialii europeni au reînnoit apelurile pentru o mai mare autonomie strategică, în special în domeniul tehnologiilor critice, al apărării și al infrastructurii digitale. Se așteaptă ca Bruxelles-ul să prezinte în următoarele săptămâni un pachet privind suveranitatea tehnologică care ar putea restricționa utilizarea de către guvernele UE a furnizorilor de servicii cloud din SUA pentru gestionarea datelor sensibile.

Serviciile cloud au fost menționate în recentul raport anual al agenției finlandeze, care a subliniat că adoptarea acestora poate pune în pericol independența digitală a statelor. Martelius a declarat că în Finlanda au avut loc discuții cu privire la stocarea informațiilor electorale într-un serviciu cloud, dar, având în vedere că sistemul electoral finlandez funcționează „extrem de bine”, ideea a fost în cele din urmă abandonată.

„Tipul de informații care sunt esențiale pentru asigurarea securității naționale, cum ar fi, de exemplu, datele legate de alegeri, este un lucru care cu siguranță nu ar trebui gestionat de nicio firmă străină”, a spus el.

În ceea ce privește inovarea europeană, Martelius a spus că Finlanda are o cercetare și dezvoltare excelentă în domeniile cuanticii și spațiului, dar, la fel ca alte părți ale Europei, nu dispune de capital suficient.

Șeful serviciilor de informații, care a preluat funcția în 2024, s-a întrebat dacă Europa ar putea chiar să dezvolte servicii cloud europene la fel de eficiente precum cele ale hiperscalerilor americani sau să câștige războiul împotriva Rusiei fără tehnologie străină.

„În prezent, nu”, a spus el. „Dar este, de asemenea, o chestiune de cât de mult dorește Europa să câștige războiul pe cont propriu și cât de mult dorește să se bazeze în continuare, în viitor, pe asistența aliaților noștri americani?”

