Șeful spionilor chinezi avertizează că IA poate fi o amenințare directă la adresa puterii Partidului Comunist: cinci scenarii posibile

Șeful serviciilor secrete din China a avertizat că inteligența artificială ar putea reprezenta o amenințare directă la adresa puterii Partidului Comunist Chinez, aceasta fiind cea mai detaliată declarație de la cel mai înalt nivel de până acum cu privire la modul în care Beijingul percepe riscurile de securitate ale acestei tehnologii, scrie The New York Times.

Evaluarea neobișnuit de directă a lui Chen Yixin, șeful Ministerului Securității de Stat din China, contrastează cu avertismentele care domină dezbaterea privind IA în Statele Unite, care s-au concentrat pe posibilitatea ca tehnologia să scape de sub controlul uman sau să reprezinte o amenințare pentru umanitate.

Într-un articol publicat duminică în revista de stat „China Cyberspace”, Chen a solicitat un control mai strict al partidului asupra IA și o supraveghere guvernamentală mai riguroasă. Acest lucru, a afirmat el, este necesar pentru a proteja stabilitatea politică internă; pentru a se apăra împotriva atacurilor cibernetice din ce în ce mai sofisticate și a campaniilor de dezinformare lansate de „forțe ostile”; și pentru a concura din punct de vedere militar cu țări precum Statele Unite.

Chen s-a referit în mod specific la companiile tehnologice americane și la modelele lor de inteligență artificială, precum Claude Mythos și GPT-5.5-Cyber, ca exemple de noi amenințări la adresa securității cibernetice. De asemenea, el a descris pericolul ca agențiile de informații străine să utilizeze inteligența artificială pentru „spionaj la scară largă” și atacuri asupra infrastructurii critice a Chinei.

Avertismentul din partea puternicei agenții de securitate arată clar că China consideră modelele străine de IA drept o amenințare activă la adresa sa, potrivit lui Henry Gao, profesor de drept la Universitatea de Management din Singapore. Acest lucru trasează efectiv o linie roșie înaintea discuțiilor dintre oficialii americani și chinezi privind riscurile de siguranță ale IA, preconizate înaintea unei întâlniri între președintele Trump și liderul Chinei, Xi Jinping, pe 24 septembrie, la Washington.

„Beijingul abordează aceste discuții privind siguranța IA nu ca pe o misiune umanitară comună, ci dintr-o perspectivă adversară”, a declarat Gao. Acesta transmite clar firmelor chineze din domeniul tehnologiei și rivalilor străini că „suveranitatea asupra datelor și securitatea politică nu vor fi niciodată sacrificate în schimbul unor acorduri internaționale de siguranță”, a adăugat el.

Declarațiile lui Chen nu reprezintă prima ocazie în care agenția de securitate a abordat pericolele inteligenței artificiale, dar sunt cele mai cuprinzătoare și semnalează îngrijorarea crescândă a Beijingului cu privire la acest sector. Șeful agenției de securitate a subliniat mai multe moduri în care inteligența artificială ar putea reprezenta o amenințare pentru China:

Subminarea securității Partidului Comunist. Prioritatea principală a guvernului a fost dintotdeauna menținerea puterii partidului de la guvernare. Articolul lui Chen avertizează că cei cu „motive ascunse” ar putea folosi IA pentru a genera videoclipuri și înregistrări audio false, cu scopul de a duce un „război de propagandă” împotriva Chinei.

„Îi îngrijorează, printre altele, să zicem, un deepfake cu un oficial chinez care spune ceva ce nu a fost spus de fapt, iar acest lucru să se răspândească rapid și să destabilizeze totul”, a spus Kyle Chan, cercetător la Brookings Institution care studiază tehnologia și politica industrială chineză. „Cineva crede că Xi Jinping a făcut un anunț pe care, de fapt, nu l-a făcut. Asta ar putea semăna haos.”

Atacuri asupra infrastructurii critice a Chinei. Șeful serviciilor de spionaj a scris că barierele tehnice și financiare pentru lansarea atacurilor cibernetice au fost reduse drastic datorită inteligenței artificiale. Acest lucru, a spus el, prezintă „riscuri grave” pentru infrastructura informațională a Chinei. Săptămâna trecută, o mică echipă de cercetători din California a demonstrat acest risc atunci când a dezvăluit un instrument de hacking care ar putea prelua controlul asupra milioane de conturi de utilizatori de pe WeChat, cea mai utilizată aplicație de mesagerie din China.

Scurgeri de informații sensibile. Articolul menționează că utilizatorii chinezi care folosesc modele străine ar putea provoca scurgeri de date la scară largă. Anthropic, compania din spatele modelului Claude și al altor modele de IA, a declarat săptămâna trecută că start-up-ul chinez Moonshot AI a redirecționat către Claude interogările utilizatorilor săi. Aceste interogări includeau date sensibile, printre care imagini de supraveghere video legate de armata chineză, precum și informații confidențiale provenind de la companii chineze de tehnologie de renume.

O competiție militară mai intensă. Utilizarea inteligenței artificiale de către armata SUA în războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a fost un exemplu al modului în care războiul a fost „transformat fundamental”, a scris Chen. El afirmă că oricine va putea valorifica puterea unor instrumente precum algoritmii pentru a obține o detectare și o țintire mai precise, „va câștiga inițiativa pe câmpul de luptă”.

Avertismentul se adaugă unui val tot mai puternic de îngrijorare din partea oficialilor chinezi cu privire la riscurile inteligenței artificiale. Sub conducerea lui Xi Jinping, China a considerat inteligența artificială o tehnologie strategică, esențială pentru dezvoltarea țării și pentru capacitatea acesteia de a concura cu Statele Unite. În același timp, oficialii au început să emită avertismente și noi linii directoare pentru reglementarea sectorului.

Avertismentele anterioare ale autorităților de reglementare chineze s-au concentrat, de obicei, pe probleme specifice, cum ar fi cazul din iulie, când Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației a declarat că a detectat un risc de securitate în anumite versiuni ale instrumentului de programare al companiei Anthropic, Claude Code. De asemenea, autoritățile de reglementare au avertizat în repetate rânduri utilizatorii din țară cu privire la riscurile asociate asistenților de IA, precum OpenClaw.

„Acum este vorba de un avertisment cu o acoperire mult mai largă, care nu se referă la o amenințare specifică legată de un anumit model sau de o anumită vulnerabilitate, ci la o schimbare de paradigmă mai amplă privind modul în care inteligența artificială va genera noi riscuri pentru China”, a declarat Kyle Chan de la Brookings. „Este vorba despre a lua în serios aceste noi instrumente puternice și a conștientiza că există numeroase vulnerabilități, iar China trebuie să acționeze mai rapid, precum și să utilizeze inteligența artificială pentru a remedia aceste vulnerabilități și a se apăra împotriva acestor noi actori cibernetici puternici”, a adăugat el. Chiar în timp ce șeful securității din China exprima îngrijorările țării cu privire la inteligența artificială, Ministerul de Externe al acesteia acuza companiile americane că exagerează pericolele acestei tehnologii. Acest lucru a venit ca răspuns la apelurile unor directori occidentali din domeniul IA, precum Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic, care au cerut ca Washingtonul să ia măsuri drastice împotriva companiilor chineze. Într-o scrisoare deschisă publicată la sfârșitul săptămânii, Amodei a afirmat că democrațiile trebuie să-și mențină avantajul față de China. El a susținut impunerea de restricții privind vânzarea de cipuri de IA performante către această țară, printre alte măsuri menite să încetinească suficient progresul Chinei pentru a mări avantajul Americii. Întrebat dacă industria chineză a IA reprezintă o amenințare pentru Statele Unite, Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, a declarat luni că astfel de „narațiuni privind amenințările” și „concurența răuvoitoare” nu ar face decât să îngreuneze colaborarea dintre țări în ceea ce privește reglementarea IA. Într-un editorial publicat duminică, tabloidul condus de Partidul Comunist, „Global Times”, a afirmat că China joacă un rol central ca unul dintre principalii furnizori mondiali de instrumente de IA. Acesta a descris apelul lui Amodei ca Statele Unite să limiteze dezvoltarea Chinei drept o „iluzie nerealistă”.

Editor : B.E.