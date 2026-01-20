Șeful Trezoreriei americane avertizează UE: „L-aş crede pe cuvânt pe preşedintele Trump chiar de-acum”

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a avertizat luni la Davos că ar fi „foarte neinspirat” ca UE să ia măsuri de retorsiune comerciale împotriva Statelor Unite din cauza Groenlandei, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Preşedintele american Donald Trump spune că doreşte să preia controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom danez, şi a ameninţat cu suprataxe vamale asupra ţărilor care se opun acestui lucru. UE are în vedere măsuri de retorsiune.

„Preşedintele (Trump) consideră Groenlanda drept un activ strategic pentru Statele Unite. Nu vom externaliza securitatea din emisfera noastră către altcineva”, a declarat Scott Bessent, vorbind cu jurnaliştii înainte de deschiderea Forumului Economic Mondial la Davos.

Întrebat despre un mesaj al lui Donald Trump trimis premierului norvegian, în care preşedintele american părea să lege revendicarea sa asupra Groenlandei de eşecul său de a obţine Premiul Nobel pentru Pace, Scott Bessent a răspuns că nu ştie „nimic despre scrisoarea preşedintelui către Norvegia”.

Dar „cred că este o prostie să pretinzi că preşedintele ar face asta din cauza Premiului Nobel”, a adăugat el.

În acest mesaj, preşedintele american a indicat că nu mai trebuie să se gândească „doar la pace” după ce nu a reuşit să câştige Premiul Nobel, considerând că lumea nu va fi în siguranţă până când acest teritoriu nu va fi în mâinile Statelor Unite.

Donald Trump a dus o campanie înverşunată pentru a câştiga Premiul Nobel pentru Pace anul trecut, pentru ceea ce a numit eforturi de a pune capăt la opt războaie.

Premiul a fost decernat liderei opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, care a călătorit la Oslo luna trecută, la o zi după înmânarea premiului, după ce a fugit din Venezuela cu barca.

Întrebat mai târziu în cursul serii de mai mulţi jurnalişti, inclusiv ai AFP, despre posibilitatea unui acord care nu ar implica cumpărarea Groenlandei, Scott Bessent a avertizat: „L-aş crede pe cuvânt pe preşedintele Trump chiar de-acum”.

„Cum au obţinut Statele Unite Canalul Panama-? L-am cumpărat de la francezi”, a afirmat el.

„Cum au obţinut Statele Unite Insulele Virgine? Le-am cumpărat de la danezi”, care, în opinia sa, se temeau să „îi supere pe germani” în timpul Primului Război Mondial.

„Şi dacă într-o zi s-ar teme să nu-i enerveze pe chinezi?”, a continuat el referindu-se la Danemarca. „Au permis deja activităţile miniere chineze în Groenlanda, nu-i aşa?”, a mai afirmat Scott Bessent.

