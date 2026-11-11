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Șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a mutat într-o bază militară din cauza amenințărilor iraniene

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Scott Bessent
Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei. Foto: Profimedia
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Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a mutat de la domiciliul său într-o bază militară din cauza unor presupuse amenințări din partea Iranului, au relatat marți mass-media americane. Bessent era dus într-o bază militară după ce serviciile de informații au stabilit că amenințările ajunseseră într-un stadiu avansat, a relatat Fox News, citând un oficial care a dorit să rămână anonim.

The New York Times a relatat că gravitatea amenințărilor la adresa lui Bessent nu era clară în acest moment, iar oficialii americani susţin că Iranul are o capacitate limitată de a desfăşura atacuri la scară largă în SUA şi în alte teritorii de peste mări.

Departamentul Trezoreriei a confirmat mutarea sa către ambele publicații și a declarat că acesta „nu se va lăsa intimidat de amenințările regimului iranian”.

Bessent a condus războiul economic al Washingtonului împotriva Iranului, impunând sancțiuni asupra băncilor, persoanelor fizice, companiilor și companiilor aeriene.

Potrivit ziarului The New York Times, Bessent nu este singurul oficial al administrației Trump care era nevoit să se mute. Șeful de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, și fosta procuroare generală Pam Bondi au fost mutați anterior.

Editor : M.C

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