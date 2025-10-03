Șeful unei case regale din Uniunea Europeană a abdicat după 25 de ani de domnie

Marele Duce Henri al Luxemburgului, în vârstă de 70 de ani, a abdicat de la tronul micuței națiuni membre a UE în favoarea fiului său, Guillaume, în vârstă de 43 de ani, într-o ceremonie la care au participat mai mulți membri ai familiilor regale și lideri naționali din țările vecine.

Marele Duce Henri al Luxemburgului a abdicat de la tron vineri, 3 octombrie, în favoarea fiului său, Guillaume. Henri, în vârstă de 70 de ani, a servit micul ducat din inima Europei într-un rol în mare parte simbolic timp de 25 de ani. Guillaume, în vârstă de 43 de ani, va fi încoronat într-o ceremonie care va avea loc mai târziu vineri și apoi va saluta publicul de la balconul Palatului Marelui Ducat, alături de familia regală, transmite lemonde.

Henri a abdicat în cadrul unei ceremonii la Palatul Marelui Ducat, construit din piatră galbenă și decorat cu turle și elemente din fier forjat. Guillaume, în vârstă de 43 de ani, va fi încoronat în curând și va depune jurământul constituțional în fața celor 60 de membri aleși ai Camerei Deputaților, parlamentul ducatului. Noul mare duce va saluta publicul de la balconul cu vedere spre piața centrală, alături de familia sa, inclusiv soția sa, contesa Stéphanie de Lannoy, de origine belgiană, și fiii săi, prințul Charles, în vârstă de 5 ani, și prințul François, în vârstă de 2 ani.

Oaspeți de seamă

Se așteaptă ca membrii familiilor regale din Olanda și Belgia să participe la ceremonii. Vineri seara, noul mare duce va găzdui o gală pentru oaspeți, printre care se numără președintele francez Emmanuel Macron și președintele german Frank-Walter Steinmeier.

În weekend, Guillaume va efectua un tur tradițional al națiunii, care se va încheia cu o liturghie duminicală oficiată de arhiepiscopul Jean-Claude Hollerich la catedrala catolică Notre-Dame de Luxembourg.

Separată de ceea ce astăzi este Franța, Belgia și Germania în secolele al XVII-lea și al XIX-lea, această mică națiune este o democrație parlamentară cu un mare duce ca șef de stat, similar cu regele Charles din Regatul Unit sau regele Philippe din Belgia. Aproximativ 700.000 de cetățeni vorbesc un amestec de luxemburgheză, o limbă germanică, și franceză și germană în viața publică. Este ultimul mare ducat rămas în lume.

Una dintre cele mai mici națiuni ale Uniunii Europene și cea mai bogată pe cap de locuitor, Luxemburgul este o putere financiară care găzduiește instituții importante ale UE, precum Curtea Europeană de Justiție și Banca Europeană de Investiții. Marele Ducat găzduiește multe dintre băncile din zona euro, companii de reasigurare și administratori de fonduri speculative și piețe monetare.

Al șaptelea mare duce al Luxemburgului

Guillaume va fi al șaptelea mare duce al Luxemburgului din 1890, când a fost înființată monarhia modernă. În tot ducatul, fotografia sa va înlocui-o pe cea a tatălui său. Monograma sa, litere „G” simetrice aurii sub o coroană, va fi adăugată și pe uniformele armatei, poliției, serviciilor de urgență, serviciului penitenciar și vamelor.

Guillaume, la fel ca Henri, a studiat în Franța, Elveția și la academia militară din Marea Britanie, Sandhurst. Guillaume a lucrat apoi pentru firme belgiene, germane și spaniole.

Editor : A.R.