Live TV

Șeful unei case regale din Uniunea Europeană a abdicat după 25 de ani de domnie

Data actualizării: Data publicării:
Change of Throne Grand Duke Luxembourg, Luxembourg - 3 Okt 2025
Marele Duce Henri al Luxemburgului. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Oaspeți de seamă Al șaptelea mare duce al Luxemburgului

Marele Duce Henri al Luxemburgului, în vârstă de 70 de ani, a abdicat de la tronul micuței națiuni membre a UE în favoarea fiului său, Guillaume, în vârstă de 43 de ani, într-o ceremonie la care au participat mai mulți membri ai familiilor regale și lideri naționali din țările vecine. 

Marele Duce Henri al Luxemburgului a abdicat de la tron vineri, 3 octombrie, în favoarea fiului său, Guillaume. Henri, în vârstă de 70 de ani, a servit micul ducat din inima Europei într-un rol în mare parte simbolic timp de 25 de ani. Guillaume, în vârstă de 43 de ani, va fi încoronat într-o ceremonie care va avea loc mai târziu vineri și apoi va saluta publicul de la balconul Palatului Marelui Ducat, alături de familia regală, transmite lemonde

Henri a abdicat în cadrul unei ceremonii la Palatul Marelui Ducat, construit din piatră galbenă și decorat cu turle și elemente din fier forjat. Guillaume, în vârstă de 43 de ani, va fi încoronat în curând și va depune jurământul constituțional în fața celor 60 de membri aleși ai Camerei Deputaților, parlamentul ducatului. Noul mare duce va saluta publicul de la balconul cu vedere spre piața centrală, alături de familia sa, inclusiv soția sa, contesa Stéphanie de Lannoy, de origine belgiană, și fiii săi, prințul Charles, în vârstă de 5 ani, și prințul François, în vârstă de 2 ani.

Oaspeți de seamă

Se așteaptă ca membrii familiilor regale din Olanda și Belgia să participe la ceremonii. Vineri seara, noul mare duce va găzdui o gală pentru oaspeți, printre care se numără președintele francez Emmanuel Macron și președintele german Frank-Walter Steinmeier.

În weekend, Guillaume va efectua un tur tradițional al națiunii, care se va încheia cu o liturghie duminicală oficiată de arhiepiscopul Jean-Claude Hollerich la catedrala catolică Notre-Dame de Luxembourg.

Separată de ceea ce astăzi este Franța, Belgia și Germania în secolele al XVII-lea și al XIX-lea, această mică națiune este o democrație parlamentară cu un mare duce ca șef de stat, similar cu regele Charles din Regatul Unit sau regele Philippe din Belgia. Aproximativ 700.000 de cetățeni vorbesc un amestec de luxemburgheză, o limbă germanică, și franceză și germană în viața publică. Este ultimul mare ducat rămas în lume.

Una dintre cele mai mici națiuni ale Uniunii Europene și cea mai bogată pe cap de locuitor, Luxemburgul este o putere financiară care găzduiește instituții importante ale UE, precum Curtea Europeană de Justiție și Banca Europeană de Investiții. Marele Ducat găzduiește multe dintre băncile din zona euro, companii de reasigurare și administratori de fonduri speculative și piețe monetare.

Al șaptelea mare duce al Luxemburgului

Guillaume va fi al șaptelea mare duce al Luxemburgului din 1890, când a fost înființată monarhia modernă. În tot ducatul, fotografia sa va înlocui-o pe cea a tatălui său. Monograma sa, litere „G” simetrice aurii sub o coroană, va fi adăugată și pe uniformele armatei, poliției, serviciilor de urgență, serviciului penitenciar și vamelor.

Guillaume, la fel ca Henri, a studiat în Franța, Elveția și la academia militară din Marea Britanie, Sandhurst. Guillaume a lucrat apoi pentru firme belgiene, germane și spaniole.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
Digi Sport
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan își prezintă bilanțul după 100 de zile de guvernare: „Am...
logo al mae
„Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia”. Prima reacție a MAE...
sigla diicot de la intrarea in sediu
Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat...
Screenshot 2025-10-03 at 12.18.59
Șeful cancelariei lui Bolojan explică închirierea mașinilor de tip...
Ultimele știri
Dronele misterioase din Germania: Anchetatorii suspectează legături cu flota fantomă a Rusiei
VIDEO O șoferiță a distrus două mașini, după ce a oprit la barieră pentru un tichet de parcare la mall. Ce amendă a primit
O femeie a fost reținută pentru că a pretins că este medic estetician şi a făcut intervenţii estetice mai multor clienți
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Understanding,The,Israel-palestinian,Authority,Dispute.,Top,View,Photo,Of,Palestinian
Încă o țară europeană va recunoaște statul Palestina. Anunțul lui Xavier Bettel
View Of Societe Generale Bank Headquarters Near Paris.
Mai multe sedii al băncii franceze Societe Generale, percheziționate într-un dosar de fraudă
nato
Acuzații de corupție în cazul angajaților unei agenții NATO. Mai multe persoane au fost arestate în Belgia
metsola si von der leyen
Von der Leyen, Metsola și Costa au zburat cu un charter de la Bruxelles la Luxemburg: 200 km. Comisia le ia apărarea
Capture
Prințul Frederik de Luxemburg a murit la 22 de ani, după o luptă îndelungată cu o boală rară
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul William, lecții din divorțul părinților lui: "Dramele și stresul din copilărie te afectează și mai...
Cancan
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB...
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
Cum să plătești mai puțin la gaze dacă stai la casă. Schimbări simple care reduc facturile chiar din prima...
Digi FM
Minodora, imagini impresionante înainte și după ce a slăbit 40 de kilograme. Fanii au reacționat: „Asta...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
Papa Leon şi Arnold Schwarzenegger fac apel la cetăţeni să „pună presiune pe guverne” pentru a stăvili...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
O actriță de la Hollywood s-a despărțit de soțul ei după 28 de ani de căsnicie. Fuseseră implicați într-un...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...