Live TV

Șeful unui serviciu de informații spune că Rusia nu va renunța la obiectivul de a subjuga Ucraina: „Nu este momentul să ezităm”

Data publicării:
Vladimir Putin Paradă Ziua Victoriei
Foto: Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin are puține opțiuni viabile în Ucraina, având în vedere că forțele sale armate nu reușesc să înregistreze progrese semnificative pe câmpul de luptă, în timp ce sancțiunile occidentale îi erodează resursele, a declarat șeful serviciului de informații externe al Estoniei, relatează Reuters.

Kaupo Rosin, un spion de rang înalt de pe flancul estic al NATO, a declarat pentru sursa citată că Rusia pierde mai mulți oameni decât recrutează în cel de-al cincilea an al războiului său pe scară largă și că o mobilizare generală ar fi extrem de nepopulară și ar putea submina stabilitatea.

„Toți acești factori, luați împreună, creează o situație în care unii oameni din Rusia, inclusiv cei de la nivelurile superioare, înțeleg că se confruntă cu o problemă gravă. E greu de spus ce părere are Putin despre asta, dar cred că toți acești factori încep să-i influențeze procesul decizional”, a declarat el într-un interviu acordat la Tallinn.

În ultimele luni, forțele ruse au înregistrat unele dintre cele mai lente ritmuri de avansare din Ucraina începând cu 2023, la un an de la invazia pe scară largă. Economia Rusiei, evaluată la 3 trilioane de dolari, s-a contractat cu 0,3% în primul trimestru.

Liderul de la Kremlin afirmă că măsurile guvernamentale menite să stimuleze economia încep să dea rezultate pozitive și a repetat în mai multe rânduri că forțele ruse vor lupta până când își vor atinge toate obiectivele.

Rosin a afirmat că principalul motiv pentru care situația financiară din Rusia era „atât de gravă” era reprezentat de sancțiunile impuse sectorului financiar, care „afectau foarte, foarte mult”, în timp ce măsurile punitive aplicate exporturilor de petrol ale Rusiei îi limitau, de asemenea, veniturile.

„Cred că se află în fața unor alegeri foarte dificile în acest moment. E greu de prevăzut ce vor decide în situația actuală”.

Estonia, care are o frontieră terestră comună cu Rusia, este unul dintre principalii susținători ai Ucrainei în cadrul Alianței Militare NATO și al Uniunii Europene și a îndemnat în mod constant aliații săi să intensifice presiunea asupra Moscovei.

„Așadar, mesajul meu este să mergem mai departe cu (sancțiunile). Nu este momentul să ezităm, ci să continuăm”, a spus el.

Un alt șef al serviciilor de informații europene, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat pentru Reuters că era clar că existau semne tot mai evidente de presiune asupra Rusiei, dar că, deocamdată, nu existau indicii că acest lucru ar schimba calculele Moscovei în ceea ce privește războiul.

„Mi-e foarte greu să cred că ei (Rusia) ar renunța la obiectivul lor de a cuceri întreaga regiune Donbas... și, practic, Rusia nu se grăbește”, a spus șeful serviciului.

În cadrul negocierilor de pace mediate de SUA, Rusia a insistat ca Ucraina să se retragă din regiunea Donbas din estul țării ca parte a oricărui acord, propunere pe care Kievul a respins-o. Regiunea Donbas cuprinde provincia Luhansk, ocupată de Rusia, și regiunea Donețk, o parte din aceasta fiind apărată de Ucraina în fața ofensivei ruse care durează de ani de zile.

Șeful serviciilor secrete a adăugat că nu pare ca Rusia să ia măsuri pentru a-și modera obiectivele în acest război și că nu se întrevede niciun fel de „progres semnificativ” în viitorul apropiat. Șeful serviciilor secrete a descris societatea rusă ca fiind rezistentă.

„Este o iluzie să credem că în prezent conducerea Rusiei se erodează într-un fel sau că Putin se confruntă cu vreo provocare (pe plan intern)...”, a declarat oficialul.

Șeful serviciilor secrete estoniene a prevăzut că Rusia nu va renunța la obiectivul său de a subjuga Ucraina atâta timp cât Putin se află la putere și că va menține o prezență militară semnificativă la granițele Ucrainei chiar și după încheierea conflictului.

În plus, a afirmat el, odată ce luptele se vor încheia, Moscova va încerca să-și extindă prezența militară de-a lungul graniței cu NATO și va urmări „dominația militară … de la Arctica până la Marea Neagră”.

„Ambițiile militare ale Rusiei sunt extrem de mari”, a afirmat el, prevăzând că Moscova va continua să lanseze atacuri de sabotaj în Occident, fără a ține seama de pericolul la care sunt expuse viețile civililor.

Rusia a negat în mod constant orice implicare în planificarea unor acte de sabotaj sau în atacuri și respinge astfel de acuzații, considerându-le o campanie de alarmare din partea Occidentului.

„Rusia consideră că astfel de atacuri nu pot declanșa un război de amploare”, a declarat Rosin.

Citește și: 

„Nu așteptăm să vină rușii pe pământul nostru”: Cum se pregătește Estonia să îi strice planurile lui Putin de refacere a Imperiului Rus

De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
3
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
4
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Austria Eurovision Song Contest
5
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat
Digi Sport
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
razboi rusia ucraina
„Fă să pară totul curat. Nicio referire la Rusia”. Compania-paravan germană a Moscovei: cum procura armata rusă tehnologie europeană
soldați estoni la o paradă de ziua națională
„Nu așteptăm să vină rușii pe pământul nostru”: Cum se pregătește Estonia să îi strice planurile lui Putin de refacere a Imperiului Rus
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Atac de amploare al Ucrainei asupra Rusiei: cel puțin patru morți și peste 500 de drone doborâte
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Reacția Maiei Sandu după ce Putin a simplificat obținerea cetățeniei ruse pentru separatiștii din Transnistria
putin da noroc cu xi jinping
Pelerinaj la Xi Jinping. Vladimir Putin face o vizită în China, la câteva zile după Donald Trump
Recomandările redacţiei
nicusor dan consultati cu minoritatile nationale la cotroceni varujan pambuccian
Consultări la Cotroceni. Minoritățile discută acum cu Nicușor Dan...
112
Explozie la o unitate militară din Botoșani: doi militari răniți după...
Subiecte limba maternă, Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Ministrul Educației, mesaj pentru elevii care susțin evaluările...
sondaj
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri...
Ultimele știri
„Transportul muniției nucleare și pregătirea acesteia pentru utilizare”. Belarus ogranizează exerciții militare de amploare
Consultări la Cotroceni. Kelemen: Așa cum se conturează, e aproape imposibil să găsești o soluție cu care poți să mergi până în 2028
Capturarea unei „nave fantomă” în Marea Neagră. Trupele speciale ale NATO participă la un exercițiu militar de amploare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Fanatik.ro
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
“Rotaru a pregătit perfect strategia pentru derby! Mora s-a jucat cu mintea lui Mendy”. Greșeala majoră...
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rusia salută decizia luată la nivel mondial, după 4 ani de război: "Este un pas important!"
Pro FM
Dua Lipa, apariție spectaculoasă înainte de nuntă. A purtat diamante de peste 300.000 de dolari la petrecerea...
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
„Eram convinsă că o să mor”. Emilia Clarke, noi dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut în anii „Game...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...