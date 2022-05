Autoritățile italiene au confiscat vineri super-iahtul „Șeherezada” despre care se crede că ar aparține chiar președintelui Vladimir Putin, relatează CNN.

Potrivit unui comunicat de presă emis vineri de poliția financiară a țării, iahtul Șeherezada (Scheherazade, potrivit numelui originar dat de constructorul german) a fost investigat încă din luna martie pentru posibile legături cu guvernul rus, iar aceste cercetări „au evidențiat prezența unor legături economice și de afaceri semnificative” între proprietarul iahtului și „elemente proeminente ale guvernului rus”.

Proprietarul iahtului - al cărui nume nu a fost dezvăluit - are, de asemenea, legături cu alți cetățeni ruși incluși pe lista UE a oligarhilor sancționați pentru „acțiuni care compromit sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei”, potrivit poliției italiene.

„Pe baza acestor elemente, Comisia pentru Securitate Financiară a propus Consiliului Uniunii Europene includerea acestei persoane pe lista menționată anterior”, precizează comunicatul de presă.

Ministrul italian de finanțe, Daniele Franco, a emis un decret prin care nava, care este înregistrată în Insulele Cayman, nu are voie să părăsească portul italian Marina di Carrara, din Toscana, acolo unde este ancorată, pentru reparații, încă din luna septembrie.

Cum arată mega-iahtul „Șeherezada”

Șantierul Marina di Carrara este aproape de Forte dei Marmi, o destinație de vacanță luxoasă, frecventată de oligarhi ruși. Mulți dintre ei și-au cumpărat aici vile și resorturi pe plajă.

Super-iahtul, cu o lungime de 140 de metri, are șase etaje și întrece cu mult orice ambarcațiune din portul Marina di Carrara. Se spune că iahtul ar avea un SPA, mai multe piscine, două heliporturi, șemineu cu lemne și o masă de biliard special proiectată. Un ring de dans retractabil s-ar transforma în piscină, iar la baie ar fi robinete de aur.

Vasul ar valora peste 700 de milioane de dolari și de mai multe luni planează misterul în legătură cu proprietarul său.

Super-iahtul „Șeherezada” este unul dintre cele mai mari din lume Foto: wikipedia.org Deschide galeria foto

Suspiciuni că ar aparține lui Vladimir Putin

Construit de compania germană Lürssen Yachts, super-iahtul a fost predat proprietarului în iunie 2020. Vasul a navigat spre Soci, Rusia, în vara anului 2020, apoi spre Hurghada, Egipt, în septembrie 2020. S-a întors la Soci în iulie 2021, iar din septembrie 2021 se află andocat în portul Marina di Carrara din Toscana.

La începutul lunii martie, jurnalista de investigație Maria Pevcik și activistul anticorupție Georgi Alburov au spus că toți membrii echipajului sunt ruși, cu excepția căpitanului, care este britanic. Ei au intrat în posesia unui document datat decembrie 2020 din care ar reieși aceste informații. Într-un videoclip postat pe YouTube, cei doi susțineau că o parte a personalului iahtului lucrează pentru Serviciul Federal de Protecție (FSO) din Rusia, o agenție ce se ocupă de securitatea oficialilor de rang înalt, inclusiv a lui Putin. Activiștii solicitau autorităților italiene să sechestreze iahtul, susținând că aceste informații despre personal dovedesc că iahtul îi aparține lui Putin. „Sunt angajați ai statului, personal militar, și călătoresc în mod regulat în Italia pentru a lucra pe misteriosul iaht”, a scris Pevcik pe Twitter.

Și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, atunci când s-a adresat parlamentarilor de la Roma, a cerut Italiei să sechestreze iahtul, adăugând că Putin și oligarhii lui au fost frecvent în vacanță în Italia, iar autoritățile de aici ar trebui să le sechestreze bunurile. „Nu fiți o stațiune pentru criminali! Sechestrați toate imobilele, conturile și iahturile, de la Șeherezada până la cele mai mici”, a spus Zelenski.

Vasul s-ar fi pregătit să părăsească portul italian

Ordinul ministrului italian de finanțe a venit pe fondul temerilor că vasul ar putea părăsi portul. Un articol din The New York Times afirmă că marți superiahtul a fost mutat din docul pe uscat și pus la apă. Ziarul american cita un membru al echipajului care a declarat că „Șeherezada” ar putea părăsi portul în curând. Un purtător de cuvânt al companiei italiene Sea Group, companie care repară și construiește iahturi de lux, a declarat pentru The Guardian că vasul ar urma să plece pe mare spre mijlocul lunii iunie.

O sursă din cadrul poliției financiare italiene a declarat că ancheta referitoare la proprietar s-a dovedit „foarte complexă” din cauza unei adevărate rețele de nume de companii ce ar putea ascunde adevăratul proprietar.

În martie, o investigație a ziarului „La Stampa” a făcut legătura între nava Scheherazade și Eduard Iurievici Hudainatov, fostul președinte al companiei petroliere rusești de stat Rosneft, prin intermediul unei companii-fantomă înregistrată în Insulele Marshall. Hudainatov nu se află pe lista de sancțiuni a UE, precizează The Guardian.

Vestea despre sechestrul pus asupra superiahtului „Șeherezada” vine la două zile după ce un alt iaht de lux, valorând 300 de milioane de dolari și aparținând oligarhului rus Suleiman Kerimov, a fost confiscat de autoritățile din Fiji la cererea Washingtonului.

Editor : Luana Pavaluca