Șeicii din Golf ar fi de acord să plătească Iranului pentru tranzitul prin Ormuz. Ca să nu-l supere pe Trump, o numesc „contribuție”

Șeicii din Golf ar da bani pentru a asigura tranzitul navelor lor prin Strâmtoarea Ormuz. Omanul a discutat problema cu celelalte țări din Golf și a prezentat Iranului o propunere colectivă, scrie Corriere della Sera.

Șeicii sunt dispuși să plătească Teheranului, dar, pentru a evita crearea unui precedent (și înfurierea lui Donald Trump), nu vor numi acest lucru o obligație. Propun o „contribuție voluntară”. Dacă Teheranul aprobă planul și Washingtonul nu se opune, cel puțin deficitul de combustibil, gaze, îngrășăminte și multe alte materii prime care treceau prin Ormuz înainte de criză s-ar putea atenua în sfârșit, scrie ziarul italian.

Iranul nu a comentat încă documentul primit duminică. De exemplu, procentul propus este necunoscut. Cu toate acestea, se știe că planul este modelat după Strâmtoarea Malacca dintre Oceanul Indian și Pacific. Acolo, Indonezia, Malaezia și Singapore solicită o „contribuție” pentru servicii de navigație, protecția ecologică a coastelor și posibile operațiuni de salvare. Plata este voluntară.

Ca și în Malacca, în Ormuz, principiul libertății de navigație ar fi păstrat formal. Dar oferta arabă de a plăti „benevol” pentru deschiderea Strâmtorii schimbă totul. Iranului i s-ar garanta bani noi de la Ormuz, la care anterior nu avea acces și care ar putea ajuta la repararea pagubelor suferite din cauza războiului.

Trump pare să fie conștient de propunere și nu pare să se opună. Ideea că ar profita de pe urma Strâmtorii Ormuz (20% din valoarea încărcăturii, a scris el pe platforma sa de socializare, Truth) a durat doar câteva ore. Arabii sunt dispuși să plătească din propriile buzunare pentru a redeschide exporturile. Acum este rândul Teheranului să răspundă.

Țările din Golf au plătit mult prea scump pentru criza declanșată de războiul ilegal al Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului. Răspunsul Teheranului de la 28 februarie, prima noapte a bombardamentului, a fost extinderea conflictului. Scopul a fost ca aceste victime indirecte să ceară încetarea agresiunii. L-au numit război de uzură, represalii economice, dar datorită descoperirii valorii Ormuzului asupra economiei globale, acea încercare pare să fi avut succes.

Închiderea Strâmtorii a ajutat Iranul să crească prețurile globale la petrol, determinându-i pe consumatorii americani și europeni să facă presiuni asupra Casei Albe pentru un armistițiu. Aceasta a redus exporturile de gaze și combustibili din Golf și a diminuat veniturile țărilor arabe.

Dar nu a fost singura tactică „economică” a Iranului. Distrugerea infrastructurii energetice și de export a țărilor din Golf a dus economiile acestora într-o spirală descendentă; vizarea aeroporturilor civile a blocat traficul aerian turistic, care reprezintă o parte semnificativă a „celeilalte” economii - cea non-petrolieră - a Qatarului (cu Qatar Airways) și a Emiratelor Arabe Unite (cu Emirates).

Cincizeci de drone, care costă 2.000 de dolari fiecare, sunt suficiente pentru a scoate din funcțiune o rafinărie, un terminal sau o conductă de petrol. Cu o investiție limitată, Teheranul reușește să provoace... Câte pagube? Numerele, în acest caz, valorează la fel de mult ca rachetele și dronele. Poate chiar mai mult. Dacă Iranul ar ști pagubele pe care le provoacă cu fiecare atac, și-ar alege țintele cu un abac.

Economia din Golf a început să se poticnească în martie. Aici, războiul american costă 2,50 euro pe litru la benzinăriile de pe autostradă. Pentru statele petroliere, este mult mai greu de înțeles; transparența nu este cea mai mare calitate a acestor sisteme. Trebuie să te bazezi pe estimări.

La izbucnirea conflictului, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare calculase că o lună de război intens ar lăsa 4 milioane de șomeri în țările din Golf și ar provoca o scădere a PIB-ului între 3,7 și 6%. Cinci luni de război intermitent au dus probabil la același rezultat. Surse publice estimează pagubele structurale (rafinării, terminale maritime, radar, centrale electrice) la valori cuprinse între 70 și 90 de miliarde de dolari doar pentru Qatar, Emirate, Bahrain, Kuweit și Arabia Saudită. Această cifră exclude Iordania, Irakul, Siria și, bineînțeles, Israelul și Iranul.

În ceea ce privește scăderea PIB-ului, Fondul Monetar Internațional prognozează o contracție anuală cuprinsă între 1,4% în Arabia Saudită și 14,7% în Qatar. În termeni absoluți, aceasta variază de la 5 miliarde de euro în Kuweit la 60 de miliarde de euro în Doha. Cheltuielile militare (arme antiaeriene, rachete interceptoare) au crescut bugetele apărării cu o medie de 20%. Se așteaptă ca creșterile pentru anul viitor să fie de aceeași amploare. Acești bani au fost deturnați de la dezvoltare și ajutor. Un preț de plătit pentru a începe să vândă din nou, trebuie să se fi gândit șeicii, nu este sfârșitul lumii, concluzionează Corriere della Sera.