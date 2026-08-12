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Video Seifuri pentru miliardari sunt construite în Alpii elvețieni. Cât costă o cavernă securizată

Data publicării:
caverne alpi elvetieni bogati
Captură foto din video difuzat de RTS
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Din articol
Un nivel de securitate „comparabil cu cel al Băncii Naționale a Elveției” Buncărele, refugii pentru bunuri de lux

Un om de afaceri a început să sape o rețea de caverne în interiorul unui munte din Alpii elvețieni, cu scopul de a depozita bunuri de lux aparținând unor persoane foarte bogate, relatează postul public de televiziune elvețian RTS, care a filmat o parte din impresionanta infrastructură.

Astfel, la Lungern, în centrul Elveției, un antreprenor sapă o cavernă destinată depozitării bunurilor celor mai bogați oameni. Așa-numitele „seifuri pentru bogați” sunt concepute pentru a proteja obiectele de valoare atât de eventuale atacuri cu drone, cât și de infractori. Pe fondul crizelor geopolitice, cererea pentru astfel de spații este în creștere.

O infrastructură ieșită din comun prinde viață în inima Alpilor, în cantonul Obwalden. Satul Lungern ascunde un șantier demn de un film de spionaj.

În adâncurile masivului Brünig, președintele consiliului de administrație al companiei Brünig Mega Safe, Thomas Gasser, construiește un seif gigantic pentru a adăposti bunurile celor mai înstăriți oameni.

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Odată lucrările finalizate, va fi necesar să se prezinte o legitimație pentru a avea acces la amplasament.

„Mai întâi va trebui să trecem printr-o cameră de tranzit. Va trebui să coborâm din vehicul. Vor exista diferite controale, pe care, evident, nu le dezvăluim publicului”, a explicat el luni în cadrul emisiunii de la ora 19:30 a postului RTS.

Locuitorul din Obwald intenționează să transforme această construcție într-un punct de referință în domeniul depozitării ultra-securizate.

RTS a primit autorizația de a filma doar galeriile de acces. Nu a fost posibilă pătrunderea în viitoarea sală a seifurilor.

Un nivel de securitate „comparabil cu cel al Băncii Naționale a Elveției”

Începând de anul viitor, aproximativ douăzeci de caverne vor adăposti aici opere de artă, metale prețioase, mașini de colecție sau chiar vinuri de excepție. Caverne îngropate la peste o sută de metri adâncime în stâncă, suficient pentru a-i descuraja chiar și pe cei mai temerari infractori.

Potrivit promotorilor săi, acest seif alpin promite un nivel de securitate comparabil cu cel al Băncii Naționale a Elveției.

Thomas Gasser este convins că a găsit o oportunitate de succes cu acest proiect. Piața este în plină expansiune, impulsionată de crizele geopolitice.

„Multă vreme, Dubaiul a fost considerat un loc sigur. Astăzi, această siguranță este pusă sub semnul întrebării. Oamenii doresc pur și simplu să-și pună o parte din avere la adăpost”, analizează el.

Fiecare cavernă este vândută pe o durată de 99 de ani. Prețul minim: aproape un milion de franci.

„Avantajul este că clientul este proprietar. Acesta dispune de propriul număr de parcelă în registrul funciar și poate chiar să o ipotecheze”, explică dezvoltatorul. Mai mulți clienți au semnat deja contractele.

Buncărele, refugii pentru bunuri de lux

La două etaje sub șantier, în satul Lungern, proiectul stârnește controverse, după cum o demonstrează opiniile culese de RTS.

Pentru unii, „se construiește ceva pentru oameni care au deja destui bani”. Alții se bucură să vadă Ferrari-uri sosind, neavând „nicio problemă cu mașinile frumoase”.

Depozitarea securizată în inima munților nu este o noutate. Foste buncăre militare au fost deja transformate în seifuri sau centre de date.

În fața noii amenințări rusești, armata studiază, de asemenea, posibilitatea de a reactiva unele dintre acestea pentru a depozita muniție sau medicamente.

Editor : Ana Petrescu

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