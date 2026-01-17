Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, și-a găsit o nouă prietenă în premierul japonez Sanae Takaichi, după ce aceasta i-a adus tort, cadouri și chiar i-a cântat „La mulți ani”, scrie Firstpost. Cele două lideri au imortalizat momentul făcând un selfie împreună.
Ulterior Meloni a postat versiunea anime (stil manga - n.r.) a fotografiei, cu mesajul: „Două națiuni îndepărtate, dar mereu mai apropiate. Prietenie și armonie.” Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a devenit prima femeie prim-ministru al Japoniei în octombrie, urmând exemplul lui Meloni, care a devenit primul premier femeie al Italiei în 2022.
Întâlnirea a avut loc în timpul vizitei lui Meloni la Tokyo, la o zi după împlinirea vârstei de 49 de ani a acesteia. Premierul italian părea încântată când Takaichi a condus o versiune italiană a cântecului „La mulți ani” și i-a oferit tort cu lumânări.
Takaichi a venit cu cadouri interesante
Cadourile au inclus și cercei pentru „stilata” Meloni, conform unei postări de pe contul X al lui Takaichi, precum și cadouri de la compania Hello Kitty pentru fiica sa.
Cele două lideri s-au îmbrățișat lung la despărțire, iar videoclipul a surprins-o pe Meloni spunând: „Contează întotdeauna pe mine, bine? Pentru orice ai nevoie. Știu că nu e ușor, dar vom reuși împreună.” Pe lângă cadouri, au avut loc și promisiuni diplomatice obișnuite de a aprofunda cooperarea în domenii precum securitate, economie, știință și tehnologie.
„Giorgia și cu mine am confirmat că vom ridica relația noastră de la un «parteneriat strategic» la un «parteneriat strategic special»’ și ne propunem să atingem înălțimi și mai mari”, a declarat Takaichi pe X. Interesant, ambele lideri fac parte din partide conservatoare naționaliste în țările lor respective.
