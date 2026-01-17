Live TV

Video&Foto Selfie manga cu Giorgia Meloni și șefa Guvernului din Japonia. Premierul nipon i-a cântat „La mulți ani” și i-a făcut cadouri

Data actualizării: Data publicării:
meloni selfie omolog japonia
Foto: Giorgia Meloni X
Din articol
Takaichi a venit cu cadouri interesante

Premierul Italiei Giorgia Meloni a împărtășit, pe rețeaua X, un selfie stil manga cu omologul ei japonez Sanae Takaichi, după ce aceasta i-a cântat „La mulți ani” și i-a oferit cadouri de ziua ei.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, și-a găsit o nouă prietenă în premierul japonez Sanae Takaichi, după ce aceasta i-a adus tort, cadouri și chiar i-a cântat „La mulți ani”, scrie Firstpost. Cele două lideri au imortalizat momentul făcând un selfie împreună.

meloni selfie manga japonia
Foto: Giorgia Meloni X

Ulterior Meloni a postat versiunea anime (stil manga - n.r.) a fotografiei, cu mesajul: „Două națiuni îndepărtate, dar mereu mai apropiate. Prietenie și armonie.” Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a devenit prima femeie prim-ministru al Japoniei în octombrie, urmând exemplul lui Meloni, care a devenit primul premier femeie al Italiei în 2022.

Japan-Italy Summit Takes Place In Tokyo
Giorgia Meloni a primit cadouri de la Sanae Takaichi, în vizita ei la Tokyo. Foto: Profimedia Images

Citește și: Diplomație pe ritmuri de K-pop. Liderii Japoniei și Coreei de Sud au cântat împreună la tobe

Întâlnirea a avut loc în timpul vizitei lui Meloni la Tokyo, la o zi după împlinirea vârstei de 49 de ani a acesteia. Premierul italian părea încântată când Takaichi a condus o versiune italiană a cântecului „La mulți ani” și i-a oferit tort cu lumânări.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Takaichi a venit cu cadouri interesante

Cadourile au inclus și cercei pentru „stilata” Meloni, conform unei postări de pe contul X al lui Takaichi, precum și cadouri de la compania Hello Kitty pentru fiica sa.

Cele două lideri s-au îmbrățișat lung la despărțire, iar videoclipul a surprins-o pe Meloni spunând: „Contează întotdeauna pe mine, bine? Pentru orice ai nevoie. Știu că nu e ușor, dar vom reuși împreună.” Pe lângă cadouri, au avut loc și promisiuni diplomatice obișnuite de a aprofunda cooperarea în domenii precum securitate, economie, știință și tehnologie.

Japan, Italy leaders upgrade ties at Tokyo talks
Giorgia Meloni a primit cadouri de la Sanae Takaichi, în vizita ei la Tokyo. Foto: Profimedia Images

Citește și: Japonia aprobă un buget record pentru 2026. Cheltuielile militare cresc pe fondul tensiunilor cu China

„Giorgia și cu mine am confirmat că vom ridica relația noastră de la un «parteneriat strategic» la un «parteneriat strategic special»’ și ne propunem să atingem înălțimi și mai mari”, a declarat Takaichi pe X. Interesant, ambele lideri fac parte din partide conservatoare naționaliste în țările lor respective.

Citește și: Japonia testează exploatarea de pământuri rare în largul mării, în încercarea de a-şi reduce dependenţa de China

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
Emmanuel Macron a aparut cu un ochi rosu la un eveniment public
4
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
5
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
Liviu Ganea se căsătorește la 37 de ani! Prezentatoarea TV i-a spus "DA"
Digi Sport
Liviu Ganea se căsătorește la 37 de ani! Prezentatoarea TV i-a spus "DA"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Antonio Tajani
Italia intră oficial în competiția pentru Arctica. Guvernul Meloni lansează o misiune economică în nordul polar
harta groenlanda semn trafic
Italia refuză misiunea europeană în Groenlanda. Ministrul Apărării: „15 italieni, 15 francezi, 15 germani – pare o glumă”
Hiroyuki-Akita
Pașaport diplomatic: Indo-Pacificul devine câmp de luptă strategic
viktor orban
Alegeri în Ungaria: lideri politici de dreapta de pe scena internațională apar într-un clip electoral de susținere a lui Viktor Orban
Japan and South Korea leaders share informal moments in Nara
Diplomație pe ritmuri de K-pop. Liderii Japoniei și Coreei de Sud au cântat împreună la tobe
Recomandările redacţiei
Ali Khamenei
Viitorul ayatollahului. Ce soartă ar putea avea Ali Khamenei, liderul...
Cum au reușit autoritățile din Conneticut să găsească un copil care a fost dat dispărut în urmă cu 25 de ani
Pedeapsă pentru manipulare psihologică asupra unui minor. Psihiatru...
valeriu stoica
Valeriu Stoica: Alianța PSD–AUR ar însemna „moarte politică” pentru...
masina pe drum cu zapada
Incident periculos: gheață de pe plafonul unei autoutilitare a lovit...
Ultimele știri
Doi bărbați au ajuns la spital cu arsuri de gradul I și II, în urma unei explozii care a avut loc în Prundeni, Vâlcea
Noi discuții pentru un acord de pace Rusia - Ucraina: negociatorii Kievului au ajuns la Miami pentru „o conversaţie importantă”
Kurda devine limbă națională în Siria, în timp ce armata lui Ahmed al-Sharaa se luptă cu kurzii în nordul țării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Fecioară. Vindecare emoțională, reajustări inteligente, echilibru recâștigat
Cancan
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, temător în legătură cu transferul la Rapid! Giovanni Becali, dezvăluiri de la negocieri...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Gigi Becali a rupt tăcerea despre transferul lui Olimpiu Moruțan la FCSB: „Am negociat salariul cu el”
Adevărul
De ce Israelul este reticent față de o intervenție militară a SUA în Iran
Playtech
Condiţiile partajului voluntar. Cum se face împărţeala prin bună învoială
Digi FM
5 vedete pe care Andreea Bălan nu le suportă: "Mihai Petre e ceva rău, Ilona Brezoianu a venit în locul meu...
Digi Sport
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele...
Pro FM
Cleopatra Stratan, așa cum rar se arată. În costum de baie, la piscină, spre încântarea fanilor...
Film Now
Jennifer Lawrence, către Leonardo DiCaprio: Mi-ar plăcea foarte mult să te văd tată. Sunt atât de tristă că...
Adevarul
Fost ministru al Apărării: Încălcarea spațiului aerian nu e un accident, ci o agresiune strategică în...
Newsweek
Anunț important despre pensie. Pensionarii trebuie să trimită un document ca să nu rămână fără pensie
Digi FM
Dorian Popa, pe masa de operație timp de 6 ore și jumătate. A trecut printr-o intervenție complexă la...
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
George Clooney își amintește cum a pierdut un rol important în fața lui Brad Pitt: "La naiba, el l-a luat...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...