Premierul Italiei Giorgia Meloni a împărtășit, pe rețeaua X, un selfie stil manga cu omologul ei japonez Sanae Takaichi, după ce aceasta i-a cântat „La mulți ani” și i-a oferit cadouri de ziua ei.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, și-a găsit o nouă prietenă în premierul japonez Sanae Takaichi, după ce aceasta i-a adus tort, cadouri și chiar i-a cântat „La mulți ani”, scrie Firstpost. Cele două lideri au imortalizat momentul făcând un selfie împreună.

Foto: Giorgia Meloni X

Ulterior Meloni a postat versiunea anime (stil manga - n.r.) a fotografiei, cu mesajul: „Două națiuni îndepărtate, dar mereu mai apropiate. Prietenie și armonie.” Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a devenit prima femeie prim-ministru al Japoniei în octombrie, urmând exemplul lui Meloni, care a devenit primul premier femeie al Italiei în 2022.

Giorgia Meloni a primit cadouri de la Sanae Takaichi, în vizita ei la Tokyo. Foto: Profimedia Images

Citește și: Diplomație pe ritmuri de K-pop. Liderii Japoniei și Coreei de Sud au cântat împreună la tobe

Întâlnirea a avut loc în timpul vizitei lui Meloni la Tokyo, la o zi după împlinirea vârstei de 49 de ani a acesteia. Premierul italian părea încântată când Takaichi a condus o versiune italiană a cântecului „La mulți ani” și i-a oferit tort cu lumânări.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Takaichi a venit cu cadouri interesante

Cadourile au inclus și cercei pentru „stilata” Meloni, conform unei postări de pe contul X al lui Takaichi, precum și cadouri de la compania Hello Kitty pentru fiica sa.

Cele două lideri s-au îmbrățișat lung la despărțire, iar videoclipul a surprins-o pe Meloni spunând: „Contează întotdeauna pe mine, bine? Pentru orice ai nevoie. Știu că nu e ușor, dar vom reuși împreună.” Pe lângă cadouri, au avut loc și promisiuni diplomatice obișnuite de a aprofunda cooperarea în domenii precum securitate, economie, știință și tehnologie.

Giorgia Meloni a primit cadouri de la Sanae Takaichi, în vizita ei la Tokyo. Foto: Profimedia Images

Citește și: Japonia aprobă un buget record pentru 2026. Cheltuielile militare cresc pe fondul tensiunilor cu China

„Giorgia și cu mine am confirmat că vom ridica relația noastră de la un «parteneriat strategic» la un «parteneriat strategic special»’ și ne propunem să atingem înălțimi și mai mari”, a declarat Takaichi pe X. Interesant, ambele lideri fac parte din partide conservatoare naționaliste în țările lor respective.

Citește și: Japonia testează exploatarea de pământuri rare în largul mării, în încercarea de a-şi reduce dependenţa de China

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu