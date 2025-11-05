Live TV

Semnal de alarmă al șefului Statului Major francez, după testele Rusiei şi anunţul lui Trump: „Atmosferă nucleară îngrijorătoare”

Fabien Mandon
Fabien Mandon. Foto: Profimedia
„Şoc în trei, patru ani” în legătură cu Rusia

Testarea de nou armament nuclear de către Rusia şi anunţarea unei eventuale reluări a testelor atomice de către preşedintele american Donald Trump constituie o „atmosferă nucleară îngrijorătoare”, trage un semnal de alarmă şeful Statului Major francez Interarme Fabien Mandon, care semnalează „un nivel al discursului şi agresivităţii (...) excepţional”, relatează AFP.

Militarul francez cu cel mai înalt grad a evocat, în faţa senatorilor din cadrul Comisiei de Politică Externă şi Apărare, tirurile de testare ale Rusiei, la sfârşitul lui octombrie, ale trorpilei „Posedion”, „care ar fi capabilă să poarte încărcătură nucleară” şi rachetei de croazieră cu propulsie nucleară „Burevestnik”.

„Este o rachetă care a zburat peste zece ore în mod continuu (...), lucru care-i permite să atingă distanţe extraordinare. Şi este un lucru care implementează tehnologii nucleare (...), motive de îngrijorare”, a declarat generalul Mandon, potrivit AFP, citată de News.ro.

„De altfel, preşedintele american (Donald Trump) a luat notă, și imediat după aceea, a anunţat reluarea, sau în orice caz a folosit o expresie care sugera că Statele Unite ar putea relua testele nucleare”, a declarat el.

„Aşadar, există o atmosferă în domeniul nuclear care este îngrijorătoare”, a subliniat el.

„Ne aflăm la un nivel al discursului şi al agresivităţii în fapte şi vorbe care este excepţional”, a avertizat el.

„Şoc în trei, patru ani” în legătură cu Rusia

Iranul a anunţat, la rândul său, reconstruirea instalaţiilor nucleare distruse în atacuri ale Israelului şi Statelor Unite în iunie, a amintit el.

Şeful Statului Major francez a reiterat, în Senat, necesitatea ca armata franceză „să se pregătească de un şoc în trei sau patru ani” în legătură cu Rusia.

„Scenariul unui nou episod de atac rusesc pe continentul nostru nu poate fi înlăturat şi trebuie să ne pregătim de acest lucru”, a avertizat generalul Mandon.

