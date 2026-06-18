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Semnal de alarmă pentru NATO: SUA anunță revizuirea trupelor din Europa și critică aliații. „Profită de pe urma altora”

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Pete hegseth gesticuleaza cu steagul sua in spate
Pete Hegseth, secretarul american de Război. Sursa foto: REUTERS
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Statele Unite au anunțat lansarea unei revizuiri ample a prezenței militare din Europa, într-un proces care va dura până la șase luni și care ar putea redesena rolul american în cadrul NATO. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a transmis de la Bruxelles că Washingtonul vrea ca aliații europeni să își asume mai mult din povara apărării și a criticat statele care, în opinia sa, „profită de pe urma altora” fără să își respecte angajamentele financiare, potrivit Reuters.

Şeful Pentagonului, adresându-se miniştrilor apărării la sediul NATO din Bruxelles, a declarat că revizuirea prezenţei trupelor efectuată de SUA va dura până la şase luni şi va include consultări cu Congresul SUA, care a stabilit prin lege un număr minim de forţe americane în Europa.

Deşi nu a afirmat în mod explicit că această revizuire ar putea duce la reducerea numărului de trupe americane dislocate în Europa, el a subliniat că obiectivul este de a stimula continentul să facă mai mult, asigurându-se în acelaşi timp că armata americană va putea să-şi îndeplinească angajamentele globale.

Să nu existe nicio îndoială: aceasta va fi o revizuire reală. Ea va fi concepută pentru a asigura că NATO avansează rapid şi ireversibil către o conducere europeană, asumându-şi responsabilitatea principală pentru apărarea Europei”, a punctat Hegseth.

Secretarul american al apărării a criticat, de asemenea, aliaţii care nu au sprijinit Statele Unite în timpul războiului cu Iranul, după ce unii dintre aceştia au refuzat să acorde SUA drepturi de staţionare şi de survol pentru activităţi legate de război.

El a specificat că revizuirea efectuată de SUA va garanta drepturile de staţionare şi de survol ale SUA.

Comentariile sale au venit în contextul în care ţările din alianţă se străduiesc să acopere lacunele din forţele lor de criză, capacităţile naţionale angajate în sprijinul alianţei transatlantice în caz de urgenţă, după ce Washingtonul a redus unele contribuţii cu efect imediat.

Luna trecută, SUA au anunţat aliaţii că au decis să reducă fondul de capacităţi militare americane puse la dispoziţia alianţei în caz de criză, ceea ce a ridicat întrebări urgente în contextul în care liderii se pregătesc pentru summitul NATO de la Ankara, din 7-8 iulie.

Măsura are scopul de a pune capăt treptat unei „co-dependenţe nesănătoase” faţă de forţele americane, în contextul în care Washingtonul se confruntă cu posibilitatea unor conflicte simultane pe mai multe teatre de operaţiuni, potrivit comandantului suprem al NATO, generalul Forţelor Aeriene ale SUA, Alexus Grynkewich.

La sosirea pentru o întâlnire cu omologii săi la sediul NATO din Bruxelles, Hegseth a declarat că Statele Unite vor fi sincere, atât în public, cât şi în privat, cu privire la ţările care trebuie să depună mai multe eforturi pentru a-şi îndeplini angajamentele.

(Există) unele ţări care încă trebuie să facă mai mult şi vom fi sinceri în privinţa asta, atât în privat, cât şi în public. Cred că este important ca prietenii să fie sinceri între ei”, a spus Hegseth.

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Editor : Ș.A.

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