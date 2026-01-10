Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate vorbi deschis cu Trump despre sfera sa de influență”

Schimbarea regimului în Venezuela poate afecta reputația Rusiei ca aliat de încredere, însă consecințele politice și economice pentru Moscova vor fi probabil limitate, arată o analiză realizată de The Moscow Times. Mai mult, experții susțin că operațiunea militară a SUA pentru capturarea lui Nicolas Maduro e de fapt o veste bună pentru Vladimir Putin, care acum poate discuta deschis cu Donald Trump despre împărțirea lumii.

În mai 2025, Putin l-a întâmpinat „cu căldură” pe Maduro la Kremlin pentru semnarea unui acord de parteneriat strategic. Însă, în ultimele zile de când SUA l-au arestat pe liderul venezuelean și au declarat controlul asupra Venezuelei, Putin a păstrat tăcerea.

În timp ce Maduro așteaptă procesul pentru acuzații penale la New York, Kremlinul pare să adopte o atitudine reținută față de ultimele acțiuni ale administrației Trump de a-și afirma dominația asupra emisferei occidentale.

Experții spun că, deși capturarea lui Maduro ar putea afecta reputația Rusiei ca aliat de încredere, consecințele politice și economice pentru Moscova vor fi probabil limitate.

„Rusia nu a avut niciodată poziții deosebit de puternice în America Latină din punct de vedere diplomatic și militar. Ceea ce ar putea pierde în Venezuela sunt contractele [petroliere] și investițiile”, a declarat fostul diplomat rus Boris Bondarev pentru The Moscow Times.

Moscova a cerut eliberarea lui Maduro, dar nu a luat măsuri concrete pentru a-l sprijini împotriva operațiunii SUA. De asemenea, a exprimat sprijinul pentru liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, condamnând ceea ce a numit „amenințări neocoloniale și agresiune armată din străinătate”.

Reacție rezervată a Kremlinului

De asemenea, când autoritățile americane au confiscat săptămâna aceasta în Atlanticul de Nord un petrolier sub pavilion rus legat de Venezuela, Moscova a acuzat Washingtonul de escaladarea tensiunilor, dar nu a întreprins nicio acțiune directă.

„Oficialii și propagandiștii ruși se află într-o poziție incomodă”, a declarat Alexander Baunov, cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace.

Cu toate acestea, „nu există instrucțiuni, și nu vor exista, pentru a rupe legăturile cu Trump”, adaugă el.

„Rușii sunt obligați să condamne agresiunea împotriva unui aliat, deoarece așa-numita majoritate globală este cu ochii pe ei. Pe de altă parte, exprimarea unei indignări prea mari nu ar face decât să evidențieze propria lor slăbiciune: nu au fost în măsură să ajute, să prevină sau să întârzie acest lucru”, susține Baunov într-o postare pe Telegram.

De asemenea, vocile pro-Kremlin au adoptat o poziție ambiguă față de capturarea lui Maduro, denunțând-o ca fiind ilegală în conformitate cu dreptul internațional, în timp ce au comparat succesul SUA cu eșecul Rusiei de a-l răsturna pe Volodimir Zelenski din Ucraina în februarie 2022.

Deși reputația lui Putin ar putea avea de suferit pentru că nu a reușit să-și protejeze un aliat, el ar putea folosi capturarea lui Maduro în avantajul său în războiul din Ucraina, a spus Bondarev.

„(SUA) semnalează deja în mod deschis că este gata să împartă lumea în sfere de influență”, a declarat Bondarev pentru The Moscow Times.

„Dar Putin urmărește același tip de divizare și dorește propria sa sferă de influență. Mi se pare că evenimentele din Venezuela ar putea fi o veste bună pentru el - poate discuta deschis (despre sferele de influență) cu Trump”, a spus Bondarev.

„În plus, vor apărea noi argumente (pentru războiul lui Putin în Ucraina): „Dacă Trump face ce vrea, de ce nu putem face și noi ce vrem?”, adaugă expertul.

Pierderi limitate

Experții spun că pierderile economice pentru Moscova vor fi, de asemenea, limitate.

Administrația Trump i-a comunicat lui Rodriguez că Venezuela trebuie să îndeplinească cerințele Casei Albe înainte de a i se permite să extragă mai mult petrol, sursa sa economică vitală, a raportat ABC News.

Una dintre aceste cerințe este ca țara să rupă legăturile economice cu Rusia, China, Iran și Cuba. Venezuela trebuie, de asemenea, să accepte să colaboreze exclusiv cu SUA în ceea ce privește producția de petrol și să favorizeze Washingtonul atunci când vinde țiței, au declarat pentru ABC News trei persoane familiarizate cu planul americanilor.

Comerțul dintre Rusia și Venezuela a totalizat aproximativ 200 de milioane de dolari în 2024, comparativ cu 245 de miliarde de dolari între Rusia și China, a remarcat agenția de știri exilată Agentstvo.

Exporturile rusești către Venezuela includ în principal produse petroliere, îngrășăminte, produse farmaceutice și produse agricole, potrivit ambasadorului rus Sergei Melik-Bagdasarov.

În 2025, Rusia a devenit un furnizor cheie de produse petroliere necesare pentru diluarea țițeiului greu din Venezuela, după ce livrările din SUA au fost întrerupte, a raportat Bloomberg. Însă, potrivit lui Stanislav Mitrakhovich, expert la Fondul Național pentru Securitate Energetică din Rusia, Moscova nu mai are proiecte petroliere semnificative în Venezuela.

„Conform standardelor de acum 10-15 ani, aceasta este acum o afacere relativ mică”, a declarat Mitrakhovich pentru cotidianul economic Kommersant.

„Este posibil să fi existat unele planuri strategice legate de influența Rusiei în această parte a lumii. Dar, în ceea ce privește proiectele economice menite să genereze venituri semnificative, nu mai există niciunul”, clarifică acesta.

Pe lângă produse petroliere, Venezuela a achiziționat arme din Rusia, inclusiv sisteme de apărare aeriană și tancuri. Importurile rusești au constat în principal în produse agricole precum cacao, cafea, fructe tropicale și băuturi alcoolice.

E puțin probabil ca Rusia să se retragă din regiune

În ciuda retoricii administrației Trump că „aceasta este emisfera noastră”, expertul industrial Maxim Khudalov a declarat pentru Kommersant că este puțin probabil ca Rusia să se retragă complet din regiune.

„Pe baza stării actuale a comunicării cu americanii, se pare că aceștia rămân deschiși la cooperare, inclusiv cu [Rusia]”, a spus Khudalov.

După schimbarea regimului în Venezuela, și implicațiile politice pentru Rusia rămân incerte, remarcă Baunov.

„Dacă Trump reușește să schimbe regimul nu numai în Venezuela, ci și în Iran, Putin va fi slăbit. Dacă (Trump) eșuează sau se împotmolește, (Putin) va fi întărit. S-ar putea chiar să se întâmple ca el să aibă nevoie de un fel de ajutor din partea lui Putin”, a spus el.

„Problema cu astfel de operațiuni americane este asimetria lor: ele sunt posibile în această formă doar împotriva statelor slabe”, precizează acesta.

„Venezuela este o țară foarte slabă, iar astfel de acțiuni tind să întărească ideea că cei puternici au drepturi asupra celor slabi”, a adăugat Baunov, menționând că, pentru Moscova, „colecția de precedente valoroase a crescut”.

Editor : C.L.B.