Războiul ruso-ucrainean, marcat de o cursă a atacurilor la distanță: Moscoviții se confruntă cu „o nouă realitate” (Analiză)

Vladimir Putin. Profimedia Images
Războiul ruso-ucrainean intră într-o nouă fază, marcată - pentru prima oară de la începutul ostilităţilor în 2022 - de paritatea între ambele tabere într-o cursă a atacurilor la mare distanţă pe care, cu câteva luni în urmă, Rusia o domina în mod clar, notează luni agenţia de presă EFE într-o analiză pe acest subiect.

La o săptămână după scurta pauză pe care preşedintele SUA, Donald Trump, a garantat-o Kremlinului pentru ca acesta să poată celebra, fără atacuri ucrainene, parada de Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste, Kievul a lansat în weekend asupra capitalei ruse un val fără de drone, fără precedent ca durată, care a vizat printre alte infrastructuri energetice o rafinărie operată de Gazprom şi o fabrică de semiconductori.

Dronele ucrainene au lovit de asemenea duminică zone rezidenţiale, provocând trei morţi, la mai puţin de 72 de ore după ce un atac masiv rusesc asupra Kievului, care a ucis 24 de civili într-un bloc din capitala ucraineană, notează Agerpres. 

În discursul său către naţiune după atacul din weekend, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a subliniat că dronele ucrainene au reuşit să pătrundă eficient în locul cu „cea mai mare concentrare de sisteme antiaeriene ruseşti” de pe întreg teritoriul inamic, referindu-se la Moscova.

„Ei protejează în mod prioritar zona din jurul centrului lor de putere. Dar mijloacele ucrainene cu rază lungă de acţiune le pot depăşi”, a afirmat Zelenski, descriind o nouă realitate ce expune locuitorii capitalei ruse la o situaţie de risc şi vulnerabilitate similară cu cea pe care o îndură locuitorii Kievului încă de la începutul războiului.

Dincolo de puternicul mesaj simbolic transmis de operaţiunile ucrainene din weekend, atacurile la mare distanţă ale forţelor Kievului au, de asemenea, consecinţe tangibile asupra economiei ruse, pe care Zelenski le-a prezentat în ultimele ore, pe baza datelor furnizate de serviciile sale de informaţii externe.

O companie rusă, al cărei nume nu a fost dezvăluit, a fost obligată să închidă aproximativ 400 de instalaţii petroliere din cauza pagubelor provocate de atacurile ucrainene, ceea ce a dus la reducerea capacităţii totale de rafinare a ţiţeiului în Rusia cu „cel puţin 10 %” în „câteva luni” în acest an.

Zelenski a afirmat, de asemenea, că s-a produs o răsturnare de situaţie pe front, ceea ce a făcut ca duminică să aibă loc „mai multe operaţiuni active” din partea Ucrainei decât din partea Rusiei.

Cu toate acestea, Rusia continuă să efectueze atacuri masive cu drone şi rachete asupra obiectivelor în profunzimea teritoriului ucrainean, pe care forţele antiaeriene ale Ucrainei nu le pot intercepta în totalitate.

La primele ore ale zilei de luni, forţele ruse au lansat peste 500 de drone cu rază lungă de acţiune şi 22 de rachete asupra Ucrainei, dintre care apărarea ucraineană a reuşit să doboare doar patru rachete.

Paisprezece balistice utilizate de armata rusă în atac au străpuns apărarea antiaeriană ucraineană şi au lovit obiectivele vizate.

Eficacitatea apărării antiaeriene ucrainene din dimineaţa zilei de luni contrastează puternic cu performanţa arătată în noaptea de joi, când a răspuns unui atac masiv combinat rusesc. Din cele 18 rachete balistice lansate de Rusia în acea noapte, operatorii sistemului de apărare antiaeriană ucrainean au reuşit să doboare 12.

Zelenski repetă în fiecare săptămână că Ucraina are nevoie de noi livrări de rachete antibalistice PAC-3 pentru sistemele Patriot pentru a se putea proteja în mod susţinut de rachetele balistice ruseşti.

Pentru a reduce dependenţa de SUA, care, de la sosirea lui Donald Trump la Casa Albă, se arată reticente în a continua să garanteze apărarea Europei, Zelenski promovează, alături de partenerii săi de pe continent, o iniţiativă menită să impulsioneze ţările europene să producă cât mai repede propriile rachete antibalistice.

Datorită ajutorului occidental, precum şi cercetării şi producţiei proprii, Ucraina a reuşit să reducă treptat aproape toate decalajele în materie de echipamente şi tehnologie care o separau de Rusia, ajungând chiar să-şi depăşească adversarul în anumite domenii. În privinţa interceptării rachetelor balistice ruseşti, Ucraina continuă să fie vulnerabilă, notează EFE. 

Citește și: Șeful unui serviciu de informații spune că Rusia nu va renunța la obiectivul de a subjuga Ucraina: „Nu este momentul să ezităm”

 

